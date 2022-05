Football

Premier League - Ligue 1 - PSG - Man United - Messi-CR7, lequel est le plus dans l'impasse pour la saison à venir ?

PREMIER LEAGUE - LIGUE 1 - Lionel Messi et Cristano Ronaldo connaissent des saisons constrastées, le premier au Paris Saint-Germain, le second à Manchester United. Mais à 34 et 37 ans, comment peuvent-ils rebondir ? Sont-ils dans une impasse dans leurs clubs respectifs ? Cyril Morin et Hadrien Hiault en débattent. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:05:56, 29/04/2022 à 15:30