Le Tchèque Petr Cech, qui a pris en mai sa retraite de gardien de but à l'âge de 37 ans, revient à Chelsea, dont il a été le dernier rempart pendant onze ans, comme conseiller technique, a annoncé le club londonien dans un communiqué, vendredi. "Petr Cech retourne à Chelsea comme conseiller technique et de la performance", écrit dans son communiqué le club à propos de celui qui a été le portier des Blues de 2004 à 2015 avant d'être transféré à quelques kilomètres là, à Arsenal.

"Le travail consistera principalement à fournir des conseils sur tous les aspects du jeu et des performances à tous les étages du club et à tisser des liens solides entre toutes nos équipes, en veillant à ce que les différents départements travaillent harmonieusement et efficacement", poursuit le communiqué. Le dernier match de Czech en tant que joueur a été la finale de la Ligue Europa, perdue 4-1 par son dernier club Arsenal contre... Chelsea, le 29 mai à Bakou.

Une autre ancienne gloire du club pourrait également revenir à Chelsea: l'ancien milieu de terrain Frank Lampard, dont le nom circule déjà pour succéder au poste d'entraîneur à Maurizio Lippi, parti cette semaine à la Juventus Turin.

(Avec AFP)