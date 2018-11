Premier League, PSG, Milan : Ibrahimovic fait du Zlatan et livre ses vérités

Zlatan Ibrahimovic et la modestie, c'est toute une histoire. Après avoir sorti un premier livre autobiographique intitulé "Je suis Zlatan Ibrahimovic", il y a quelques années, voilà que l'attaquant décide de remettre ça avec un titre bien à lui : "Je suis le football". Dans cet ouvrage co-écrit avec Mats Olsson, l'ancien international suédois revient longuement sur l'été 2012, marqué par son transfert de l'AC Milan au PSG. Et comment il l'avait régulièrement confié dans le passé, lui ne souhaitait pas quitter les Rossoneri.

"Galliani [ancien administrateur délégué de Milan, NDLR] m'avait dit : 'Ne t'inquiète pas Zlatan, on ne te vendra pas"", raconte tout d'abord le joueur des Los Angeles Galaxy. "Quelques semaines plus tard, j'étais dans ma maison de Vaxholm, je venais tout juste de me faire une sortie en jetski quand j'ai vu que j'avais cinq appels manqués de Mino Raiola [son agent, NDLR]. 'Leonardo va t’appeler', dit Mino. Je pense : Leonardo, qui est Leonardo ? Puis je décroche. 'Leonardo - Directeur sportif du PSG'. Puis j’ai dit : 'Écoutez, je ne vais pas répondre. Galliani m’a confirmé qu’il ne me vendrait pas. Puis Mino dit : 'Oui, je sais, mais ils t’ont déjà vendu..'", raconte-il.

" Un moyen de les faire se retirer "

Mais de son côté, Ibrahimovic ne compte pas aller au PSG. Au point qu'il souhaite "lui rendre la tâche difficile" dans les négociations du contrat. "Je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : 'Mec, tu exagères complètement, c’est assez'. C’était un moyen de les faire se retirer. Puis j’ai dit à Mino d’ajouter plein de choses et je les ai énumérées les unes après les autres", explique l'attaquant, persuadé que le PSG refusera ses conditions.

Ibrahimovic et GallianiEurosport

"Quand nous sommes partis, j’ai dit à Helena [sa femme, NDLR] qu’ils ne l’accepteraient jamais, qu’il n’y avait aucune chance. Mais au bout de vingt minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : 'Tu as tout"", ajoute Zlatan. Homme "de parole", il acceptera donc l'offre parisienne. "Après cela, il n’y avait plus de retour, alors j’ai dit 'd’accord, prépare tout' parce que je suis un homme qui tient parole. Quand je dis quelque chose, je le tiens", conclut-il. De son côté, Adriano Galliani a souvent raconté que l'attaquant avait refusé de lui adresser la parole pendant plusieurs mois après ce transfert.

"La Premier League est un peu surcotée"

Mais comme Zlatan Ibrahimovic n'a décidément pas sa langue dans sa poche, il est également revenu sur son passage en Premier League et à Manchester United. Le tout dans un entretien accordé au magazine anglais FourFourTwo. Pour lui, le niveau du championnat anglais n'est pas celui que tout le monde décrit. "J'ai aimé la Premier League. C'est un championnat très motivant, même si sa qualité est un peu surcotée, au niveau technique. Même si vous êtes le meilleur, si vous ne vous adaptez pas au rythme et à la vitesse du jeu, vous ne réussirez pas", lâche l'ancien attaquant des Red Devils.

Conscient du scepticisme outre-Manche après son arrivée à United en juin 2016, Zlatan estime que tout le monde "était contre sa venue". "Mais ça m'a motivé. Vous êtes chanceux que je ne sois pas venu dix ans plus tôt, parce que si j'ai pu faire ce que j'ai fait à 35 ans, imaginez à 25 ans. Cela aurait été une autre histoire. Quand je suis venu, on a dit que j'arrivais en fauteuil roulant, explique-t-il. Tous les gens qui ont parlé en Premier League, je les ai mis dans un fauteuil roulant. Je suis très fier et très heureux d'être allé à United. J'y suis attaché maintenant, c'est un moment important de ma carrière", conclut Ibrahimovic.