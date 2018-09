Transferts - John Terry n'ira pas au Spartak Moscou pour raisons familiales

Samedi, plusieurs médias britanniques, avaient annoncé qu'il était en passe de rejoindre le club russe. Le Spartak lui aurait même proposé 2,3 millions d'euros pour un an de contrat.

"Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de décliner l'offre du Spartak Moscou", a annoncé Terry sur son compte instagram. "Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter au club et à ses supporters le meilleur pour la saison à venir", a-t-il dit.

Terry veut continuer à jouer

"Après avoir pesé le pour et le contre de ce transfert avec ma famille, nous avons décidé que cela n'était pas le bon moment. Bonne chance Spartak !", a-t-il ajouté.

Le joueur, marié, en charge de deux enfants, a confié samedi au Daily Mail qu'il avait envie de jouer le plus longtemps possible.

Terry a quitté Chelsea en 2017 et joué sous les couleurs d'Aston Villa la saison dernière, mais il a préféré quitter le club de Birmingham à la fin de son contrat d'un an, suite à la remontée ratée en Premier League. Sélectionné 78 fois en équipe d'Angleterre, il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de Chelsea : cinq titres de champion d'Angleterre, cinq FA Cup et la Ligue des champions 2012.