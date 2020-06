Le club ukrainien de Karpaty Lviv en quarantaine après 25 cas de coronavirus

Un football et un masque (coronavirus)

Alors que 25 cas de coronavirus ont été recensés en ce début de semaine au sein du Karpaty Lviv, le club ukrainien a décidé de placer ces joueurs et membres du staff touchés à l'isolement pendant quatorze jours. Ses deux prochains matches, prévus mi-juin, pourraient être annulés.

Le Karpaty Lviv, a été placé en quarantaine après la découverte de 25 cas de coronavirus parmi ses joueurs et son personnel, a annoncé mardi la ligue ukrainienne. Les personnes infectées se trouvent "à l'isolement" tandis que le club a été placé "en quarantaine pour au moins deux semaines", a précisé le championnat dans un communiqué, ajoutant que tous les entraînements du club sont annulés.

Les deux prochains matchs de Lviv en championnat d'Ukraine, qui devaient avoir lieu d'ici mi-juin, ont également été annulés, selon la même source. Dimanche, un match entre les équipes de Karpaty et Marioupol avait déjà été reporté après la découverte des premiers cas de Covid-19 au sein du club de Lviv, ville de l'ouest du pays. Un responsable du secteur s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a indiqué lundi à l'AFP que "la plupart" des personnes infectées ne présente "aucun symptôme" de la maladie. Tous les matches du championnat ukrainien se déroulent à huis clos et tous les joueurs et professionnels impliqués ont leur température mesurée avant d'entrer sur le terrain.

