A Chelsea, un mal semble ronger le vestiaire des Blues

Un titre de champion. Puis une année galère. Un nouveau titre de champion. Et… une nouvelle année galère. On connait nombre de supporters qui signeraient des deux mains pour ce rythme. A Chelsea, c'est une autre histoire. Les Blues ne peuvent se permettre de vivre des années sans briller. Et pourtant, capitaliser sur un titre de champion d'Angleterre semble devenu une mission impossible à Chelsea. Comme si un mal rongeait les Blues de l'intérieur.

Comme en 2015-2016, Chelsea ne parvient pas à tenir son rang de champion en titre. Et comme en 2015-2016, l'entraîneur est montré du doigt. Il y a deux ans, José Mourinho n'avait pas survécu à la lassitude de son vestiaire pour ses méthodes de management. A l'époque, plusieurs cadres avaient notamment été décrits par la presse britannique comme ayant lâché Mourinho. Deux ans plus tard, la donne est différente. Mais Antonio Conte rencontre à son tour des difficultés avec ce groupe.

José Mourinho, Antonio Conte, Manchester United-Chelsea, Getty ImagesGetty Images

Une question d'attitude

Les tensions sont apparues ces dernières semaines. Certaines sorties devant la presse les ont mises en pleine lumière. Eden Hazard, moins brillant durant cet exercice que la saison passée – comme en 2015-2016 -, a ouvertement critiqué la tactique de son coach face à Manchester City. "J'ai l'impression d'avoir couru. Mais de ne pas avoir joué un match de football. Je pense que j'aurais pu jouer 3 heures sans toucher le ballon", avait lâché l'ancien Lillois. Et Thibaut Courtois n'avait pas été en reste après le match face à Manchester United au micro de à Play Sports: "Je n’ai aucune explication concernant le remplacement d’Eden. Il s’agit d’un choix du coach. Ce serait bien qu’il l’explique car je ne peux pas regarder à l’intérieur de son esprit."

Ces déclarations – ou plus exactement ces remises en question - en disent long. Elles exposent au grand jour les frustrations d'une partie du vestiaire envers son manager. Mais rappellent aussi de vieux souvenirs. Alors bien sûr, Antonio Conte a forcément ses torts dans cette saison ratée qui risque de voir les Blues manquer la Ligue des champions une nouvelle fois. Mais c'est un peu facile de se limiter à ce constat. Il n'est pas le seul responsable.

Ce groupe londonien démontre une étonnante aptitude à ne pas parvenir à rester à son meilleur niveau. Et si d'autres explications sont possibles (départs de Matic ou de Diego Costa …), c'est surtout une question d'état d'esprit. "Ce n'est pas un problème de qualité. Si nous ne parvenons pas à conserver ce niveau dans chaque match, c'est une question d'attitude", a d'ailleurs reconnu Marcos Alonso. Comme il y a deux ans, certains Blues semblent se lasser de la rigueur, de l’exigence et du style de leur coach. Cela transpire dans leurs discours et leur attitude au quotidien mais également sur la pelouse. Un souci pour ce groupe, qui a pourtant montré sa qualité dans le passé. Mais le haut-niveau ne pardonne pas les humeurs.