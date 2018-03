À Tottenham, les prix sèment la discorde

Tottenham s’apprête (encore) à déménager. Et cette fois, c’est pour de bon. Après un intérim d’un an à Wembley, les Spurs vont s’installer dès août prochain dans le nouveau White Hart Lane, entièrement modernisé. 62 000 places, terrain rétractable, confort amélioré : le stade a tout pour être attractif. Pourtant, les supporters pourraient ne pas suivre. Le club a annoncé sa grille tarifaire pour les abonnements à l’intérieur de la nouvelle enceinte. Le résultat est loin de faire l’unanimité.

Le prix d’un season ticket (abonnement) sera ainsi compris, selon le club, entre 795£ (900€) et 2200£ (2500€). À titre de comparaison, seul Arsenal propose des abonnements plus chers en entrée de gamme (environ 1015€) en Angleterre. Aucun club en Premier League ne propose cependant à cette heure des season tickets à des montants aussi élevés : actuellement, les prix plafonnent à 2000€ à l’Emirates Stadium. Tottenham a beau vanter ses “60 points de restauration”, ses sièges plus confortables et son “bar de 65 mètres, le plus long au Royaume-Uni” ; la pilule a du mal à passer chez une partie des fans.

"Aucune comparaison n’est possible"

Le groupe de fans des “Tottenham Hotspur Supporters’ Trust” (THST) a ainsi résumé, sur son site, les problèmes engendrés par ces changements de prix. Aussi peut-on lire, entre autres choses, que les tickets les moins chers ne sont disponibles qu’en nombre très limité (moins de 1200). Le système de ventes en huit phases du club pose ainsi problème : beaucoup de supporters prennent le risque de ne plus avoir accès aux tickets les plus abordables, et donc fatalement de devoir payer plus pour un abonnement. De la même manière, si le club a réservé plusieurs season tickets aux résidents du quartier de White Hart Lane, comme le veut la tradition, ceux-ci ne seront disponibles qu’après la huitième phase. Les chances de voir des tickets accessibles encore disponibles à cet instant sont plus que limitées…

Tottenham s’est néanmoins défendu. Le club a rappelé que 27 500 abonnements étaient disponibles à moins de 1300€. Le THST rapporte également que la direction aurait répondu à leur complaintes en expliquant “qu’aucune comparaison entre les sièges du nouveau stade et de l’ancien” n’était possible, du fait “des aménagements améliorés." "Le club rejette ainsi la croyance selon laquelle le prix des abonnements aurait augmenté”. Les abonnements les plus bas coûtaient pourtant près de 730€ cette saison à Wembley. Et, selon le groupe de fans, les supporters voulant reprendre un ticket derrière un but devront payer au moins 200 livres supplémentaires.

6000 signatures en ligne

Le THST explique par ailleurs que les ventes de tickets ne représentent qu’une part réduite des revenus du club. Elle est évaluée par le groupe à près de 10%. Les nombreux partenariats possibles semblent lui donner raison : le probable naming du stade devrait aisément éponger la dette liée aux travaux, et la configuration de la pelouse du stade peut lui permettre d’accueillir plusieurs évènements - notamment des concerts ou des matches de NFL, comme lors de son inauguration en août prochain.

Certains supporters mécontents ont choisi de lancer une pétition en ligne. Deux semaines après avoir été créée, elle comptait près de 6000 signatures. La peur de voir le stade se vider est pour l’instant toute relative, mais elle dépendra aussi des performances des Spurs dans les prochaines années. Le virage rappelle en tout cas celui pris par Arsenal lors de son entrée à l’Emirates en 2006. Le stade des Gunners est aujourd’hui comparé à une bibliothèque. Tout l’enjeu, pour Tottenham, consistera à ne pas imiter ses rivaux.