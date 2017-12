Après 20 journées, Manchester City surpasse déjà les Invincibles d'Arsenal

Manchester City est en train de banaliser l’extraordinaire en Premier League. Après leur victoire contre Newcastle mercredi, les Citizens comptent 18 succès de rang en championnat, et pointent en tête avec quinze points d’avance sur Manchester United. Personne ne soutient la comparaison outre-Manche cette année. Plus impressionnant encore, les temps de passage de City à ce stade sont encore plus élevés que ceux des Invincibles d’Arsenal, invaincus pendant tout l’exercice 2003-2004.

L’équipe de Pep Guardiola compte en effet, après 20 matches de Premier League, 19 succès pour un nul. Arsenal, en 2003-2004, comptait déjà sept nuls au même stade. Les Gunners avaient fini par en concéder 12 sur l’ensemble de la saison. Deuxièmes, ils comptaient 46 points après la 20e journée. City en totalise 58, et peut espérer dépasser assez aisément les 90 points des Invincibles à la fin de la saison.

D’autant que Manchester City sait mettre la manière : les coéquipiers d’Agüero ont déjà inscrit 61 buts en 20 matches, contre 36 pour l’équipe d’Henry au même stade en 2003. Les Citizens comptent deux fois plus de victoires par deux buts d’écart (11 contre 5) et par trois buts d’écarts (10 contre 5) que les hommes de Wenger en 2003. Fait notable, City a même pour l’instant encaissé un but de moins que les Invincibles (12 contre 13). Manchester City fait mieux que marcher dans les traces des Invincibles. Il se prépare, déjà, à les surpasser.