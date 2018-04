Après Chelsea-Tottenham : Hugo Lloris, les boulettes qui inquiètent

"Où Lloris va, je n’en ai aucune idée. Je déteste dire ça mais je crois qu’il a fait beaucoup d’erreurs. La réputation des gardiens de but vit et meurt des erreurs qu’ils font". La sentence est sans appel. Signée par Jermaine Jenas, ancien international anglais, au micro de la BBC. Sans appel mais surtout juste. Car ce dimanche, tout le monde s’est un peu demandé où allait Lloris à la 30e minute.

Sur un centre de Victor Moses côté droit, le Français est parti à l’aventure. Une mauvaise appréciation du ballon plus tard et c’est Alvaro Morata qui a ouvert le score pour les Blues. "Je les (Chelsea, ndlr) ai un peu aidés", a expliqué dans un sourire le Français après la victoire des siens au micro de SFR Sport. "On n’est jamais à l’abri d’erreurs", a-t-il glissé juste après. Sur ce point, impossible de contredire Lloris.

Le problème, pour lui surtout, c’est que cette saison, il en a connu plus qu’à l’accoutumé. Selon les calculs tenus par les différentes agences statistiques, elles sont au nombre de quatre. Son plus haut total depuis son arrivée en Angleterre.

"Calamity Lloris" ?

Hugo Lloris est-il en train d’accomplir sa pire saison outre-Manche ? Impossible d’être affirmatif sur cette réponse. Oui, l’ancien Lyonnais connaît quelques trous d’air. Mais il a aussi sauvé les Spurs à de nombreuses reprises cette année encore. Ses absences sont finalement assez "fréquentes" dans son jeu. La preuve : depuis son arrivée en 2012, seuls Begovic, Mignolet et Hart ont commis plus d’erreurs que lui amenant des buts.

Alors, "Calamity Lloris" ? N’allons pas si vite. Depuis son arrivée dans le Royaume, Lloris s’est fait une réputation solide. Et ce n’est pas pour rien dans un pays qui s’amuse à dénigrer facilement ses portiers. Lloris n’est pas du niveau actuel de De Gea, certes, mais il reste un portier top niveau. Pas le meilleur au monde mais très loin d’être "surcoté".

Serge Aurier et Hugo LlorisGetty Images

En Bleu, Lloris n’a (presque) jamais déçu

Il n’empêche, sa saison doit-elle inquiéter en vue du Mondial russe ? Pas si l’on considère qu’en Bleu, Lloris passe très rarement au travers. Bien sûr, sa relance ratée – encore son plus gros point faible aujourd’hui – face à la Suède avait un temps fait tanguer le bateau bleu lors des qualifications. Mais ses prestations depuis 2008 parlent pour lui.

De l’Irlande à l’Euro, Lloris a toujours répondu présent dans les moments importants avec le maillot tricolore. Des "boulettes", Lloris en commettra encore. Mais quand il faudra sortir l’arrêt décisif à 0-0, il y a aussi de grandes chances pour qu’il réponde présent. Comme souvent.