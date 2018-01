Arsenal tombe sans gloire à Bournemouth (2-1)

Quatrième match, toutes compétitions confondues, en 2018 et toujours pas de victoire pour Arsenal. Les Gunners sont tombés contre Bournemouth (2-1) alors qu’ils menaient au score dans une partie marquée par un déchet technique conséquent. Les mauvaises nouvelles s’accumulent alors que le départ d’Alexis Sanchez semble acté et que les places qualificatives pour la Ligue des champions s’éloignent. Avec cette défaite, le club londonien est sixième et accuse un retard de cinq points sur Liverpool – opposé à Manchester City à 17h – quatrième et qui détient pour le moment le dernier sésame pour la C1.

