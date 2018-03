Arsène Wenger estime être victime d'une discrimination vis-à-vis de son âge

Pour beaucoup, l'histoire entre Arsenal et Arsène Wenger est terminée. Du moins officieusement. Au club depuis plus de vingt ans, l'entraîneur français, qui a pourtant prolongé son contrat en mai 2017, pourrait bien faire ses valises en fin de saison. La faute à une nouvelle saison pas très glorieuse pour les Gunners, eux qui pointent actuellement à... 33 points du leader Manchester City. Et à 13 du quatrième Tottenham. Sauf coup de théâtre, ils ne décrocheront donc pas une qualification pour la Ligue des Champions. Un bis repetita de la saison dernière.

Coupable de beaucoup des maux des siens selon les médias britanniques, Arsène Wenger, comme souvent, a contre-attaqué. Mais cette fois, avec des arguments rarement utilisés auparavant. "Je peux accepter que si les résultats ne sont pas assez bons, nous effectuons un boulot dans lequel nous devons faire face aux conséquences", explique tout d'abord Wenger à beIN SPORTS. "Mais toujours rappeler que cette situation découle de ton temps passé au club, de ton âge, je trouve cela un peu difficile à accepter", affirme-t-il.

Selon lui, son âge (68 ans) serait donc utilisé à mauvais escient par ceux qui émettent des critiques à son encontre. Une réalité ? Chacun se fera son avis sur la question. En attendant, les déclarations du Français font déjà le tour des médias britanniques. Et eux ont un avis plutôt clair sur la réponse...