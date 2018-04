Aubameyang et Lacazette permettent à Arsenal de se sortir du traquenard contre Stoke

La victoire a mis du temps à se dessiner pour Arsenal ce dimanche à l’Emirates Stadium. Soixante-quinze minutes exactement. Le club londonien a fait la différence dans le dernier quart d’heure de la rencontre avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Et un but d’Alexandre Lacazette qui effectuait son retour de blessure. Avec ce succès, les Gunners recollent un peu à leurs concurrents avant le duel entre Chelsea (5e) et Tottenham (4e) à 17h. En comptant respectivement cinq et dix unités de retard sur les Blues et les Spurs. Pour Stoke, l'opération maintien se complique encore davantage. Les Potters restent scotchés à la 19e place et ne profitent pas de la défaite de Crystal Palace (17e), samedi contre Liverpool (1-2).

L’épilogue de la saison s’approche et Arsenal a deux objectifs bien définis. Tenter d’accrocher l’une des quatre premières places, synonymes de Ligue des champions, en Premier League. Et remporter la Ligue Europa qui donnerait aussi un billet direct pour la C1. Avant le quart de finale aller de C3 contre le CSKA Moscou, jeudi prochain, Arsène Wenger a un peu procédé à un turnover en laissant notamment Laurent Koscielny et Henrikh Mkhitaryan sur le banc des remplaçants. Et les Londoniens ont bafouillé leur football en première période

Durant les quarante-cinq premières minutes, à l’exception d’une barre transversale trouvée par Aaron Ramsey (23e), il ne s’est rien passé du côté des partenaires de Mesut Özil. C’est même Stoke City qui se montrait le plus entreprenant offensivement, à l’image de cette frappe de Xherdan Shaqiri venue lécher la lucarne de David Ospina (4e). Les sifflets de l’Emirates Stadium, encore loin d’être rempli, pour raccompagner leurs joueurs à la mi-temps sonnaient alors comme une sanction. Heureusement, la seconde période a été autrement plus animée.

Lacazette, retour gagnant

La rencontre est devenue débridée et chacune des équipes a eu des opportunités d’ouvrir le score. Stoke regrettera le poteau trouvé par Shaqiri sur un corner direct (68e) et le face-à-face manqué de Saido Berahino (70e). Mais Arsenal, après plusieurs avertissements (57e, 58e deux fois, 71e), a trouvé l’ouverture grâce à un penalty plutôt litigieux sur un contact entre Özil et Bruno Martins Indi. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tremblé au moment de le transformer (1-0, 75e) pour ouvrir un dernier quart d’heure totalement à l’avantage des siens. Butland, le gardien des Potters, a été extrêmement sollicité (83e, 85e deux fois), avant de craquer une nouvelle fois face à Aubameyang.

Le Gabonais s’est offert un doublé – le premier depuis son arrivée à Londres fin janvier - dans le second temps d’un corner (2-0, 85e). Si Arsenal a trouvé un second souffle en seconde période, l’entrée d’Alexandre Lacazette n’y est pas étrangère. Absent des terrains depuis le 10 février, l’international français s’est montré tranchant sur ses premiers ballons. Avant de marquer sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (3-0, 89e). Les Gunners engrangent de la confiance en enchaînant une quatrième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, alors que le sprint final se profile. En ce sens, le retour de Lacazette est une bonne nouvelle pour le club et le joueur, qui espère toujours décrocher une place dans l’avion de l’équipe de France pour la Russie au mois de juin.