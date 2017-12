Manchester City, Harry Kane et les autres : le onze-type anglais à mi-saison

La semaine passée, Arsène Wenger se réjouissait de pouvoir, pour une fois, lui et ses joueurs, profiter des fêtes de Noël en famille. Son équipe, Arsenal, qui a joué vendredi (face à Liverpool, 3-3), ne refoulera pas les terrains avant jeudi et, qui plus est, à Londres sur la pelouse de Crystal Palace. L’occasion, peut-être, pour l’Alsacien de faire le point sur ce qui n’a pas marché chez les Gunners lors de cette première partie de saison. D’autres n’ont pas cette chance et repartent au combat pour la seconde partie de la saison qui coïncide avec le jour du Boxing Day.

A mi-saison, il est important de regarder en arrière, voir si les intuitions ou les constats se sont vérifiés. Le 11 août dernier, soit avant l’ouverture du championnat, dans ma première chronique de la saison, j’avais annoncé que Manchester City serait le grand favori au titre. Quatre mois et quelques semaines plus tard, le pronostic est devenu une réalité implacable. Alex Ferguson avait l’habitude de dire que "le titre ne se gagne pas à Noël mais il peut se perdre à Noël". La formation de Guardiola a aussi renversé cette tradition. Plus personne ne se demande si les Citizens seront champions mais plutôt à combien de journées de la fin ils le seront.

City est l’équipe de tous les records : 17 victoires consécutives, 60 buts marqués, 55 points sur 57 possibles et 13 sur son premier poursuivant. Aucune formation, dans l’histoire du championnat d’Angleterre – et on ne parle pas là, comme trop souvent, depuis la création de la Premier League en 1992 – n’a compté autant d’avance sur son premier poursuivant à Noël (13 points sur MU). Sur l’idée d’un onze-type, on se dit qu’il y aurait peu de places pour les autres tant les Mancuniens, par leur collectif et leurs individualités, dominent ce championnat et ont surclassé leurs adversaires directs. Sur la base du système préférentiel du leader (4-1-4-1), voici ce que ça donnerait :

Le gardien : Ederson

Lorsqu’il s’agit d’élire le meilleur gardien du championnat sur les dix-neuf premières journées, le nom de David De Gea vient assez naturellement. Parce qu’on a rapidement en mémoire certains de ses sauvetages fantastiques, comme son double arrêt face à Lacazette et Alexis à l’Emirates. Sur sa ligne, le portier de Manchester United est tout simplement le meilleur avec Hugo Lloris. Mais, quand un gardien doit s’employer sur sa ligne, on dit souvent que c’est parce qu’il n’a pas su prévenir le danger avant. Et, dans ce domaine, Ederson a apporté quelque chose de nouveau à la Premier League. Par sa lecture du jeu, son sens de l’anticipation, sa vitesse lors des sorties et l’excellence de son jeu au pied, il est la première pièce du puzzle de Guardiola à City. Le Brésilien n’est plus seulement un gardien mais le onzième joueur à part entière de l’équipe.

Les latéraux : Valencia et A. Young

Sur les côtés de la défense à quatre, Antonio Valencia est une évidence à droite. Reconverti au poste de latéral depuis quelques années déjà, l’ancien ailier équatorien sait tout faire et, en plus, il le fait bien et, le plus souvent, mieux que les autres. Si les candidats étaient plus nombreux à gauche à l’image du Gunner Kolasinac ou du défenseur de Burney Ward, qui réalise une saison magnifique, Ashley Young a ma préférence. Ancien ailier reconverti, comme son compère des Red Devils, l’Anglais est une véritable révélation à ce poste cette saison. Son expérience dans les duels est un atout autant que sa qualité de centre.

Les centraux : Azpilicueta et Otamendi

Dans l’axe, Cesar Azpilicueta reste, selon moi, le meilleur défenseur de Premier League. Dur au mal, discipliné, combattif, intransigeant dans les duels, infatigable, l’Espagnol est le joueur que tout attaquant déteste avoir collé à ses talons. A ses côtés, j’aurais pu opter pour John Stones, qui a énormément progressé, Vertonghen ou Alderweireld mais l’un des tours de force de Guardiola est d’avoir solidifié la défense fragile des Citizens en refaisant de Nicolas Otamendi le brillant défenseur qu’il était sous le maillot de Valence. Sans oublier son apport offensif (4 buts).

Le milieu défensif axial : Fernandinho

Il est, avec Ederson, l’autre pierre angulaire du système Guardiola. Celui qui anticipe, compense, en défense centrale comme sur un côté, et combat le déséquilibre de son équipe. Et, dans ce domaine-là, Fernandinho n’a tout simplement pas d’égal, digne des grandes saisons de Busquets au Barça. Par son sens du placement, de la passe et sa vision du jeu, il offre une palette bien plus complète que N’Golo Kanté. Le Français, qui défend davantage en avançant, doit encore progresser dans l’utilisation du ballon.

Les meneurs de jeu axiaux : De Bruyne et Silva

A ce jour, Kevin De Bruyne est sans aucun doute le meilleur joueur du championnat d’Angleterre et peut-être même sur le podium mondial juste derrière Messi et Ronaldo. Nommé "MOTM" (Man Of The Match) lors des rencontres face aux cinq autres équipes du Top 6, il est décisif dans les moments importants et offre la plus belle qualité de passe au monde. A ses côtés, David Silva, véritable maestro du jeu des Citizens, bénéficie enfin d’une reconnaissance tant méritée mais souvent oubliée ces dernières années. Le petit meneur de jeu espagnol, qui jouit d’une justesse technique exceptionnelle, a su également devenir un buteur décisif pour son club.

Les ailiers : Salah et Hazard

Meilleur buteur du championnat avec quinze réalisations et vingt toutes compétitions confondues avec Liverpool, Mohamed Salah est LA recrue anglaise de l’été. Et pour seulement… 40 millions d’euros. Par sa vitesse et une efficacité qui lui faisait parfois défaut, l’Egyptien est le talisman de l’attaque de feu de Liverpool qui compte tout de même Coutinho, Mané et Firmino. A ses côtés, j’ai longuement hésité mais finalement préféré Eden Hazard à Raheem Sterling, métamorphosé sous Guardiola et dont les statistiques (12 buts et 4 passes) sont pourtant meilleures que celles du Belge (5 buts et 2 passes). Mais ce dernier, irrésistible individuellement balle au pied, pâtit du manque de soutien offensif à Chelsea et régalerait davantage encore dans une équipe comme City.

L'avant-centre : Kane

Romelu Lukaku montre quelques limites dans les grands matches, Alvaro Morata s’est plutôt bien adapté au football anglais pour sa première saison, Sergio Agüero est une merveille de joueur, capable de marquer dans toutes les positions, mais l’attaquant de cette première partie de saison est incontestablement Harry Kane. Le joueur de Tottenham, qui a signé son septième hat-trick de l’année face à Burnley, vient d’égaler le record de buts en Premier League sur une année civile détenu par Alan Shearer (36). Et l’Anglais, qui a inscrit 53 buts en 48 matches en 2017, n’est qu’à une unité du total de Lionel Messi malgré quatorze matches en moins ! Et il peut encore battre l’Argentin face à Southampton ce mardi. Simply the best.

Mon onze, qui compte cinq joueurs de Manchester City, serait donc le suivant : Ederson – Valencia, Azpilicueta, Otamendi, A. Young – Fernandinho – Salah, De Bruyne, Silva, Hazard – Kane. Et il y a plutôt fière allure ! Mais, lorsqu’on compose le onze-type d’une compétition, il y a toujours débat et nul doute que vous avez aussi votre idée. A vous de composer le vôtre dans les commentaires !

Bruno Constant fut le correspondant de L’Equipe en Angleterre de 2007 à 2016. Il collabore aujourd’hui avec RTL et Rfi en tant que spécialiste du football anglais et vous livre chaque sa semaine sa chronique sur la culture foot de Sa Majesté.

