Comment expliquer la folie des défenseurs qui touche la Premier League ?

Cette année, les fêtes ne sont décidément pas clémentes avec José Mourinho. Son équipe avance au ralenti. Et ses concurrents ne cessent de l'agacer : "Manchester City achète des défenseurs au prix des attaquants", s'est ainsi emporté le manager de Manchester United mardi. Un jour plus tard, il a vu un autre de ses concurrents affoler le marché en s'offrant Virgil Van Dijk pour 84 millions d'euros, ce qui fait du défenseur néerlandais le joueur le plus cher de l'histoire à ce poste. Mourinho va avoir du mal à le digérer. Ce transfert confirme surtout une tendance : les défenseurs sont de plus en plus chers. Enfin surtout quand c'est un club de Premier League qui décide de renforcer son arrière-garde.

Entre Benjamin Mendy (57.5 M€), Kyle Walker (57M€) ou encore John Stones (55.6M€), les prix des défenseurs se sont envolés lors des dernières fenêtres des transferts. Alors oui, on vous entend d'ici. Ces trois garçons ont tous été achetés par Manchester City, qui a opéré un lifting coûteux de sa défense ces derniers mois (plus de 240 millions dépensés depuis 2016). Mais jusque-là, City jouait un peu le rôle de la partie émergée de l'iceberg. D'autres clubs de Premier League ont en effet également cassé leur tirelire pour solidifier leur défense.

City, le symbole

Manchester United a ainsi fait des folies (38 M€ pour Eric Bailly, 37 M€ pour Luke Shaw, 35 M€ pour Victor Lundelöf). Arsenal a suivi le mouvement (41 M€ pour Shkodran Musfafi) tout comme Tottenham avec Davison Sanchez (40 M€) ou Chelsea avec Antonio Rüdiger (35M€). Et cela s'est étendu loin du Royaume comme en témoignent les 42 millions mis sur la table par l'AC Milan pour s'attacher les services de Leonardo Bonucci. Même si ce transfert entre clubs de Serie A semble bien raisonnable comparée avec certaines transactions citées plus haut et au vu du CV de l'international italien. Quoi qu'il en soit, Liverpool vient une nouvelle fois d'illustrer cette tendance de manière fracassante.

Alors pourquoi ? Pourquoi cette envolée ? Pourquoi les clubs n'hésitent plus à mettre autant pour des défenseurs ? Les raisons sont multiples. Et certaines sont connues ou en tout cas sautent aux yeux. La puissance financière de la Premier League, grâce à des droits TV faramineux, a ainsi chamboulé le marché. Aujourd'hui, les clubs du Royaume peuvent se permettre d'avancer des sommes qui donnent le tournis pour se renforcer. Et les "petits" clubs de Premier League ne sont plus dans l'obligation de vendre. L'autre raison est la spécificité du secteur défensif.

Pep GuardiolaGetty Images

Les défenseurs de haut niveau sont rares

La saison passée, plusieurs grands clubs de Premier League ont connu des soucis en défense. Liverpool, Arsenal ou encore Manchester City peuvent en témoigner. Cela les a limités sur le plan sportif et a démontré le manque de réservoir de grands défenseurs. Les joueurs du secteur défensif talentueux, aussi solides que bon relanceurs, ne sont en effet pas légion. Et pour trouver cette perle apte à donner une autre dimension à leur arrière-garde, les clubs sont maintenant prêts à dépenser plus qu'avant. Car c’est bien connu, tout ce qui est rare est cher.

Pep Guardiola et Manchester City illustrent parfaitement ce propos. Depuis 2016, les Citizens ont ciblé à merveille les défenseurs susceptibles de jouer dans le style Guardiola. Mais pour s'offrir ces profils si recherchés, ils ont dû faire de grosses concessions financières. Aujourd’hui, ils en récoltent les fruits. Cet hiver, la donne est identique pour Liverpool avec Virgil van Dijk. Avec 23 buts encaissés en 20 journées de Championnat, les Reds présentent la pire défense des "Tops clubs" de Premier League.

Avec le Néerlandais de 26 ans qui était ciblé par presque toutes les grandes formations anglaises, Jürgen Klopp, le manager allemand des Reds, récupère un joueur expérimenté aux joutes de la Premier League, solide dans les duels et excellent relanceur. En clair, il enregistre l'arrivée d'un élément qui a le profil pour corriger certaines faiblesses de sa défense. Cerise sur le gâteau : Van Dijk va pouvoir jouer avec les Reds en C1. Une autre raison qui peut expliquer pourquoi son prix est monté si haut cet hiver… Même si cela ne va pas plaire à José Mourinho.