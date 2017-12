City perd Gabriel Jesus pour un mois minimum, rien de grave pour De Bruyne

Les matches de la période des fêtes sont en train de faire souffrir les équipes de Premier League. Manchester United a perdu samedi Romelu Lukaku, sorti en première période sur civière et sous assistance respiratoire après un choc à la tête. Ce dimanche, c'est City qui a vu deux de ses éléments clés quitter prématurément le terrain lors de la rencontre de la 21e journée face à Palace (0-0). En l'occurrence, Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus. Le Brésilien sera absent entre un et deux mois d'après Pep Guardiola. Le Belge sera lui examiné lundi pour savoir s'il peut jouer le prochain match.

Les malheurs des Citizens ont commencé en première période. A la lutte au centre du terrain avec Andros Townsend, le Brésilien est très mal tombé sur la pelouse de Selhurst Park, réalisant un grand écart bien involontaire. L'international auriverde s'est alors immédiatement tenu le genou gauche. Avant de reprendre le jeu une dizaine de minutes. Puis il s'est de nouveau effondré sur le terrain, incapable de poursuivre la rencontre.

L'attaquant de City a ensuite quitté la pelouse en larmes, accompagné par le staff médical du club. L'image est terrible. D'autant qu'elle ressemble étrangement à celle datant de février dernier. Alors fraîchement arrivé à Manchester, le Brésilien s'était fracturé le métatarse du pied droit et avait manqué près de deux mois de compétition.

De Bruyne victime d'un tacle très dur

Contrairement à son coéquipier, Kevin De Bruyne aura, lui, quelqu'un à blâmer si sa blessure s'avérait grave. Car le Belge a été victime d'un tacle très dur de Jason Puncheon dans les arrêts de jeu de la partie. En voulant stopper volontairement le contre de City enclenché après le penalty de Luka Milivojevic détourné par Ederson, l'Anglais a fauché l'international belge. Mais le geste, pour le moins maladroit, a eu pour conséquence de blesser son adversaire à la jambe droite.

Resté de longues minutes à terre, De Bruyne est sorti sur civière. Tout comme Puncheon. Le meilleur joueur des Citizens ces derniers mois est toutefois réapparu après le coup de sifflet final sur le bord du terrain. Soutenu par deux membres du staff du club, il semblait pouvoir marcher. Guardiola a laissé entendre en conférence de presse que son joueur pourrait jouer dès mardi contre Watford. Voilà qui permet d'affirmer que les images étaient certainement plus spectaculaires que graves.