Dele Alli, telle une abeille qui pique

"Float like a butterfly (vole comme le papillon), sting like a bee (pique comme l’abeille). Ohhhh. Rumble, young man, rumble ! (et cogne, jeune homme, cogne !)". Cette envolée lyrique a accompagné la carrière du légendaire Mohamed Ali et elle résume assez bien le talent presque indéfinissable du joueur de Tottenham. Dele Alli porte le même nom que le célèbre boxeur mais avec deux "L" comme l’abeille. Sur un terrain, Alli – le footballeur – vole parfois comme un papillon, cogne ou plutôt s’accroche avec ses adversaires qu’il aime provoquer et pique quand on s’y attend le moins.

Personne, à Tottenham et ailleurs, ne soutiendra que l’international anglais réalise une grande saison mais, dans l’un des moments les plus importants de celle de son club, en l’absence du meilleur buteur du club (Kane), entré après la bataille, le joueur a piqué, deux fois. Deux buts qui ont permis aux Spurs d’éjecter une bonne fois pour toutes Chelsea du Top 4, synonyme de Ligue des champions pour les Londoniens du nord au moment d’entrer dans leur nouveau stade en août prochain. Deux buts qui ont leur permis de s’imposer pour la première fois à Stamford Bridge en 28 ans, depuis un succès arraché par un certain Gary Lineker, aujourd’hui présentateur vedette de l’émission Match Of The Day. C’était une autre époque où les spectateurs, rejetés à vingt mètres derrière les buts, avaient échappé de peu aux grillages électrifiés d’un certain Ken Bates. Une époque où très peu de Spurs présents sur la feuille de match, dimanche, étaient nés.

A Tottenham, quelques doutes sur son talent

Alli, lui, a vu le jour six ans après cette date que les supporters de Tottenham vont pouvoir enfin effacer de leurs mémoires après vingt-sept tentatives infructueuses. C’était la centième apparition en Premier League du joueur, à seulement 21 ans, qui débarquait de League One il y a tout juste trois ans. Et le gamin aussi insolent que son talent l’a célébré face à la Shed End, les mains derrière les oreilles. Une manière de chambrer la plus dure des tribunes du Bridge et de répondre aux critiques qui l’accompagnent cette saison.

Car, durant les huit mois qui ont suivi le meilleur exercice de sa jeune carrière (22 buts et 9 passes décisives en 2016-2017), on s’est quand même pincé plus d’une fois pour savoir si on n’avait pas rêvé. Et à Tottenham aussi où il se murmure que Daniel Levy, son président et fin businessman, en aurait fait sa prochaine tête de gondole pour ramener du cash dans les caisses après Walker (2017), Bale (2013), Modric (2012) et Berbatov (2008).

Dele Alli (Tottenham), ChelseaGetty Images

" Pendant un match, il lui arrive d’être absent pendant 80 minutes et puis… "

Certaines de ses performances, insipides, suscitent bon nombre d’interrogations tandis que ses entraînements, ternes, laissent certains de ses coéquipiers perplexes sur son talent, réel ou pas. Est-il un passeur ? Un créateur ? Un finisseur ? Et quel est son poste ? Numéro dix ? Huit ? Neuf et demi ? Mauricio Pochettino donne parfois l’impression de ne pas savoir non plus mais il l’est l’un des premiers noms cochés sur son onze. Cette saison, "Dele" évolue le plus souvent dans l’axe en soutien ou à côté de Kane en étant davantage un second attaquant qu’un meneur de jeu. Il évolue parfois sur un côté pour l’équilibre de l’équipe voire même dans une position plus basse où sa combativité et ses chevauchées vers l’avant peuvent faire mal.

Loin du ring, Alli semble ne plus exister et ne pas en avoir l’envie non plus. Mais c’est aussi là qu’il aime se faire oublier pour mieux "piquer". "Pendant un match, il lui arrive d’être totalement absent pendant quatre-vingt minutes et puis, d’un coup, il réapparaît pour planter un but ou réaliser un geste qui fera basculer la rencontre", confie l’un de ses coéquipiers. Dimanche, c’est lorsqu’il fut décalé sur le côté gauche, au retour des vestiaires, qu’il a trouvé de la vie et des espaces à l’image de son premier but dont l’enchaînement contrôle en extension – frappe d’une finesse absolue a fait oublier l’intelligence de son appel.

Dele Alli, double buteur avec Tottenham sur la pelouse de ChelseaGetty Images

10 de ses 36 buts avec Tottenham face au Top 6

On pourrait penser qu’Alli a une affection particulière pour Chelsea (5 buts en 5 matches) à qui il avait déjà planté un doublé - deux têtes - à White Hart Lane, l’an passé (2-0). Mais le joueur donne surtout l’impression de sortir de sa chambre d’ado pour les grands matches, à l’image de son réveil face au Real Madrid (3-1 et un doublé), en novembre à Wembley. C’est une qualité rare et souvent annonciatrice d’un grand talent qu’il cultive en Ligue des champions cette saison (2 buts et 4 passes décisives en 5 apparitions contre un 10-10 en 38 dans les autres compétitions) mais également face à Manchester City (2 buts), Arsenal (1), Liverpool (1) et Manchester United (1).

Or, il n’y a pas de hasard quand on affiche un tel bilan face aux autres équipes du Top 6 (10 de ses 36 réalisations avec Tottenham). On oublie parfois que ce joueur au parcours loin d’être linéaire reste un très jeune joueur au plus haut niveau (sa troisième saison seulement). Cela témoigne d’une incroyable force mentale imperméable aux doutes et aux critiques. La marque des grands. Et c’est un signe rassurant à deux mois de la Coupe du monde alors que les deux dernières rencontres de l’Angleterre face aux Pays-Bas (1-0) et l’Italie (1-1), débutées sans lui mais avec Lingard, avaient plutôt relancé le débat sur sa présence dans le onze. Une abeille au milieu des Trois Lions, quelle idée !

Bruno Constant fut le correspondant de L’Equipe en Angleterre de 2007 à 2016. Il collabore aujourd’hui avec RTL et Rfi en tant que spécialiste du football anglais et vous livre chaque sa semaine sa chronique sur la culture foot de Sa Majesté. Pour approfondir le sujet, retrouvez mon Podcast 100% foot anglais sur l’actualité de la Premier League et du football britannique.