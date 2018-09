Giroud, l’homme des bons appuis qui tente de faire vaciller Sarri

Il y a des soutiens qui peuvent être déterminants. Des avis aptes à changer une trajectoire. A Chelsea, avoir la préférence d'Eden Hazard pourrait rentrer dans cette catégorie. Sans le dire, Olivier Giroud l'espère d'ailleurs sûrement. Le weekend dernier, l'international belge a en effet tressé des lauriers au champion du monde tricolore. "C'est un pivot, peut-être le meilleur du monde", a-t-il lancé après le succès londonien face à Cardiff (4-1). Un appel du pied assez clair à Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues qui préfère régulièrement aligner Alvaro Morata pour occuper la pointe de son attaque. Reste à savoir si cela jouera vraiment en faveur de Giroud.

Maurizio Sarri n'est pas du style à se laisser influencer par une déclaration. Un état de fait aurait cependant plus de poids pour réussir à le faire pencher d'un côté ou de l'autre. Enfin si cela ne met pas à mal la façon dont il veut voir évoluer son équipe. Et là, ce n'est pas forcément gagné. Mais en attendant, un constat s'impose sur les bords de la Tamise : Eden Hazard se régale sur le pré quand Olivier Giroud y est aussi.

Giroud, double passeur, félicite Hazard, double buteur, lors de Chelsea - Cardiff en Premier League.Getty Images

Les stats d’Hazard en disent long sur leur complémentarité

Le Français est un peu l'homme des bons appuis qui sait faire briller ses partenaires. Antoine Griezmann s'en délecte en équipe de France. Hazard n'est pas en reste à Chelsea. Par sa capacité à jouer dos au but, son amour du duel ou encore sa présence clef dans le jeu aérien, Giroud possède la panoplie complète de l’attaquant "de pivot", un profil qui a moins la cote depuis quelques années maintenant dans les grands clubs. Pour les défenses adverses, il peut ainsi être usant. Alors que pour ses coéquipiers, il peut s'imposer comme un atout majeur. Surtout pour des joueurs comme Hazard, qui parviennent à profiter de son travail et des espaces créés avec sa vitesse et sa technique.

S’il faut parfois se méfier des statistiques en football, elles montrent cette fois-ci clairement pourquoi Hazard est le soutien numéro 1 de Giroud devant les micros. Cette saison, le Belge marque 1 but toutes les 110 minutes quand il évolue avec le Français. Contre 1 toutes les 622 minutes sans lui. Forcément, on peut comprendre l'envie du milieu lancé par Lille de voir l'ancien buteur de Montpellier à ses côtés le plus souvent possible pour profiter au mieux de son travail de sape et de ses remises.

Pas le profil de l’attaquant idéal de Sarri

Précieux pour Hazard et auteur de trois passes décisives cette saison, Giroud marque des points dès qu’il en a l’occasion même s'il n'a toujours pas fait trembler les filets avec Chelsea cette saison. Son souci est cependant ailleurs. Son profil ne sied pas vraiment au style voulu par Maurizio Sarri. Arrivé cet été à Chelsea, l'ancien mentor de Naples aime voir ses équipes contrôler le jeu. Mettre le pied sur le ballon. Et multiplier les passes courtes dans des petits espaces. Le tout en proposant de la variété devant et se projetant vite.

Etant donné ses qualités et son manque de vitesse, Giroud n'a pas vraiment le profil du neuf idéal pour cette philosophie de jeu prônée par Sarri. Même s'il fait le bonheur d'un joueur du statut de Hazard ? Le doute plane encore. Mais le Français fait en tout cas pour parvenir à changer la donne. Et démontrer qu’il est Sarri-compatible et pas seulement l’atout numéro 1 d’Hazard.