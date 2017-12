Infographie - S’il veut détrôner Mbappé, Lacazette va devoir mettre le bleu de chauffe

Ce n’est pas le 31 décembre que les vrais trophées sont remis. Certes. Mais il y a des fins d’années qui ressemblent tout de même à une sorte de couronnement. Pour Kylian Mbappé, ce 31 décembre aura des allures de bilan en or. Car s’il fallait choisir une révélation de l’année, le natif de Bondy serait sans hésiter la première citée.

Au-delà de son éclosion à la face du monde, on a presque oublié un peu vite que le petit prodige français était aussi un sacré buteur. Reconverti ailier au sein de l’attaque en or massif du PSG, Mbappé n’a marqué "que" 12 fois cette saison en 23 matches. Un ratio déjà énorme pour un joueur évoluant majoritairement à droite. Mais, avant cela, avec l’AS Monaco il avait flambé en marquant 20 fois en l’espace de cinq mois.

Dès lors, c’est lui qui termine meilleur buteur français en 2017. Enfin, jusqu’au 31 décembre à 17h30. Car un certain Alexandre Lacazette, devant Nabil Fekir, peut encore venir lui chiper la place comme en atteste le classement ci-dessous.

Pour cela, Lacazette aura donc fort à faire face à la défense de West Bromwich, 19e de Premier League mais 9e défense du Royaume. Rien d’insurmontable pour le Français qui reste cependant sur cinq matches sans marquer.

Après un démarrage convaincant (4 buts en 6 matches), Lacazette a baissé d’un ton. Pas aidé par Arsène Wenger, qui avait préféré le mettre sur le banc face à City et qui a du mal à le laisser sur le pré pendant quatre-vingt dix minutes. Privé d’Olivier Giroud, l’Alsacien pourrait ne pas avoir le choix ce dimanche.

Et, pour boucler 2017 en fanfare, Lacazette sait ce qu’il lui reste à faire. Planter et s’offrir le titre honorifique de meilleur buteur français de l’année. Histoire de passer le cap de 2018 en toute satisfaction.