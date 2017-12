Infographie - Wenger égale Ferguson… mais en reste bien loin en termes de résultats

Le résultat importe finalement peu. L’essentiel était ailleurs jeudi soir à Crystal Palace lors de la victoire d'Arsenal (2-3). Sur le banc des Gunners précisément. Car Arsène Wenger est un peu plus rentré dans l’histoire de la Premier League. C’est simple, il est devenu le manager qui a disputé le plus de matches sur le banc d’un club de Premier League. À égalité avec un autre monstre sacré du championnat anglais, un certain Sir Alex Ferguson.

Depuis son arrivée sur le banc des Gunners en 1996, l’Alsacien a disputé 810 matches de Premier League. Sur la période 1986 - 2010, l’Écossais de United a vécu le même nombre de confrontations. Mais, visuellement, la comparaison entre les deux géants fait mal à Wenger.

En termes de résultats, aucune discussion possible, c’est bien Ferguson qui figure devant. Surtout, la stat mise en avant par la Premier League elle-même ne concerne que le championnat anglais depuis 1992, date de sa refonte. Car, avant, Sir Alex occupait le poste en First Division. En réalité, il a dirigé Manchester United à 1035 reprises. Dernier détail d'importance : Wenger n'est en place "que" depuis 21 ans à Arsenal contre les 27 années de règne de l'Écossais à Old Trafford.

Mais Wenger pourra se consoler : dès dimanche, à West Bromwich, il sera le seul détenteur d’un record qui semble bien difficile à aller chercher de nos jours. Surtout dans une Premier League toujours plus consommatrice de coachs. Il n’empêche, il y a fort à parier que Wenger aurait préféré échanger deux, trois trophées contre ce record honorifique.