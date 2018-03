Liverpool, vainqueur à Crystal Palace (1-2), remonte à la 2e place

Liverpool peut (encore) remercier Mohamed Salah. Jürgen Klopp aussi. Dans un match bien mal embarqué, l'Egyptien a enfilé son costume de sauveur pour que la 100e du technicien allemand soit victorieuse. Les Eagles, longtemps vaillants et menant au score à la pause après un penalty transformé par Luka Milivojevic, avaient d'abord cédé face à Sadio Mané dès l'entame du second acte. Grâce à ce court succès, les Reds s'emparent provisoirement de la deuxième place en attendant le résultat de Manchester United et juste avant son choc face à Manchester City en quart de finale aller de Ligue des champions.

Pour son centième match de Premier League, Jürgen Klopp est passé par tous les états. Il a vu ses hommes timidement démarrer la rencontre se déroulant sur la pelouse de Crystal Palace, où les Eagles ont fait preuve d'énormément de courage et auraient pu l'emporter sans un Christian Benteke maladroit sur deux actions coup sur coup à l'heure de jeu (58e, 59e). Et où Mohamed Salah a encore une fois été la lumière du côté des Reds.

Salah évite le faux-pas

Car les Reds étaient rentrés au vestiaire avec un but de retard suite à une sortie mal maitrisée de Loris Karius dans les pieds de Wilfried Zaha, sortie qui a offert un penalty facilement transformé par Luka Milivojevic (1-0, 13e). Peu flamboyant, Liverpool s'est surtout mis en route en deuxième période, cherchant à égaliser d'entrée sous l'impulsion d'un Sadio Mané auteur d'une drôle de prestation. Alors qu'il aurait pu, lui-aussi, bénéficier d'un penalty, il a bien failli se faire expulser sur une faute de main évitable (1-1, 61e). Auparavant, le Sénégalais s'était permis d'égaliser en venant couper au premier poteau un centre fort de James Milner sur l'une des rares phases bien construites des Reds (1-1, 49e).

Mais c'est encore une fois Mohamed Salah qui aura la faveur des supporters à l'issue de la confrontation. Si Benteke n'a pas su faire les bons choix pour redonner l'avantage à Crystal Palace, l'Egyptien a étalé sa technique pour fusiller Wayne Hennessey à la réception d'une transmission en première intention d'Andrew Robertson (1-2, 84e). Au passage, il a ajouté une énième ligne statistique à sa saison époustouflante : en trouvant la faille lors d'un 21e match de Premier League, il égale Robin van Persie et Cristiano Ronaldo.

Mais son but offre surtout une nouvelle victoire à Liverpool, qui met un petit coup de pression à Manchester United en se hissant provisoirement à la deuxième place. A quatre jours du premier acte face à Manchester City en Ligue des champions, les Reds ont fait le boulot à défaut d'être flamboyants. Nul doute que Jürgen Klopp signera pour pareille prestation face aux Citizens si le résultat est au rendez-vous.