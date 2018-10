Luke Shaw prolonge de cinq ans son contrat avec Manchester United

Shaw, âgé de 23 ans, se trouvait dans la dernière année de son contrat signé il y a quatre ans, en provenance de Southampton, et qui faisait de lui le joueur de moins de 20 ans le plus cher du monde avec 27 millions de livres (30,6 millions d'euros). "Luke mérite largement ce contrat. Il a compris le processus de développement, et il travaille vraiment dur à tous les niveaux. Il a toujours cru en ses capacités. Je suis ravi que nous ayons un jeune joueur anglais si talentueux et qui a tout l'avenir devant lui", a commenté José Mourinho, le manager d'United.