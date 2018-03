Manchester City s'impose à Everton (1-3) et n'est plus qu'à une marche du titre

Manchester City n'avait pas nécessairement besoin d'une répétition générale avant le choc face à Liverpool en Ligue des champions. C'est pourtant ce que lui a offert Everton, qui a tendu le bâton pour se faire battre en prenant la foudre dès la première mi-temps. A l'arrivée, et malgré une deuxième période plus calme, les Citizens s'imposent grâce à des buts de Leroy Sané, Gabriel Jesus et Raheem Sterling. S'ils s'imposent face à Manchester United la semaine prochaine lors du derby, les joueurs de Pep Guardiola seront officiellement champions d'Angleterre. Ce n'est donc plus qu'une question de temps pour valider cette saison écrasante par un titre amplement mérité.

On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de Sam Allardyce. Mais toujours est-il que sa composition très offensive a été du pain béni pour Manchester City, qui ne demandait pas tant d'espaces pour réviser ses gammes avant de défier Liverpool. Le premier acte a finalement été une formalité pour les hommes de Pep Guardiola, lequel n'avait encore jamais battu les Toffees. C'est désormais chose faite à la lumière d'un festival offensif matérialisé par une réussite folle avant la pause : trois frappes cadrées, autant de buts. C'est d'abord Leroy Sané qui a profité d'un caviar de David Silva pour lancer son équipe (0-1, 4e).

City révise ses gammes

Dans la foulée, le jeune Allemand a fait parler sa technique sur un long dégagement d'Ederson pour décaler Kevin De Bruyne, passeur décisif pour Gabriel Jesus (0-2, 12e). Pour conclure cette prestation collective et offensive bien huilée, Raheem Sterling a bénéficié à son tour d'un service de David Silva (0-3, 37e). Avant de rentrer aux vestiaires, les Toffees n'ont pas vu le jour face à des Citizens appliqués et concentrés. Et si City est passé en mode gestion après la pause, personne ne pourra leur en vouloir au regard des échéances à venir. Pep Guardiola ruminera juste la réduction du score signée Yannick Bolasie, bien aidé par le poteau (1-3, 63e).

Troisième équipe à battre toutes les autres sur une seule saison de Premier League, Manchester City n'est plus qu'à trois points d'un nouveau titre de champion d'Angleterre. Il pourra l'obtenir à l'issue du choc face à Manchester United programmé pour la semaine prochaine, sur sa pelouse. La victoire aurait été alors une double saveur puisqu'il n'y aurait pas meilleure manière d'être couronné que lors d'un derby.