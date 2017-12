Manchester City : Pour Pep Guardiola, Agüero est "une légende"

L'Argentin de Manchester City, Sergio Agüero, est une "légende" pour son entraîneur Pep Guardiola, qui n'a pas manqué de souligner le talent de son attaquant, auteur samedi de ses 100e et 101e buts à l'Etihad Stadium contre Bournemouth (4-0), lors de la 19e journée de Premier League. "C'est un joueur exceptionnel, une légende, et je suis tellement heureux lorsqu'il joue bien et marque des buts", a lancé le technicien espagnol.

En plus de son doublé, l'Argentin a délivré une passe décisive pour Raheem Sterling, lors de la 17e victoire d'affilée des Citizens en Championnat, un record.

Le "Kun", meilleur buteur de l'histoire de City, a parfaitement répondu à la confiance que lui a accordée Guardiola en le titularisant en pointe, là où il est soumis à la concurrence du Brésilien Gabriel Jesus. C'est aussi la meilleure des réponses qu'il pouvait donner, alors qu'il semblait en colère après son remplacement dès la 58e minute par Jesus lors du dernier match de championnat, contre Tottenham (4-1).

Déjà 12 buts en championnat

"Je sais que les joueurs qui ne jouent pas normalement sont contrariés, mais toute l'équipe mérite de jouer", a ajouté Guardiola en référence à son joueur que certains médias anglais disent en froid avec son coach, voire même sur le départ. "Je respecte beaucoup Sergio, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera dans le futur. C'est une légende, c'est lui qui décidera absolument tout sur sa vie et son futur. Je suis ravi de l'avoir ici avec Gabriel (Jesus) et toute l'équipe", a ajouté l'Espagnol concernant ces rumeurs.

Agüero en est désormais à 12 buts en championnat cette saison, à trois longueurs de l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah. Malgré ce début de saison record pour le club, Guardiola a refusé de parler de perfection : "Dans le football, vous pouvez toujours progresser, individuellement ou collectivement, donc ce n'est pas une cible d'être parfait, cela n'existe pas dans le monde", a-t-il lancé

Avant d'estimer, tout de même, qu'il s'agissait d'un "bon Joyeux Noël" pour son équipe, qui a pris 55 points sur 57 possibles avant Noël.