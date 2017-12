Rejoint sur le fil à Leicester (2-2), Manchester United s'éloigne un peu plus de City

Manchester United a perdu gros ! En se faisant égaliser (2-2) par Harry Maguire (90+3e) dans les dernières secondes sur la pelouse de Leicester samedi soir, les joueurs de Jose Mourinho ont encore perdu deux points dans la course au titre en Premier League. Sans idée et sans maîtrise au King Power Stadium, les Reds Devils se sont fait punir. Ils pointent désormais à treize unités de leur rival citizen.

Ce qui devait arrivait, arriva. A force de ne pas concrétiser leurs nombreux ballons de break obtenus alors que Leicester se découvrait pour tenter d'égaliser, les Mancuniens se sont laissés surprendre : sur un dernier coup de patte de Marc Albrighton, côté gauche, le défenseur central des Foxes Harry Maguire a surgi au second poteau devant Chris Smalling pour conclure du droit à bout portant (1-1, 90e+3). Et faire chavirer de bonheur le King Power Stadium.

Mata avait pourtant pris les choses en main

A l’heure qu’il est, forcément, les Mancuniens doivent encore se remémorer et regretter leurs innombrables occasions d’inscrire le but du 3-1. Jesse Lingard a tapé le poteau, seul face au but grand ouvert (72e), alors que Marcus Rashford a manqué son face à face avec Schmeichel (80e), sans parler de l’immense raté d’Anthony Martial, un peu plus tôt (55e).

Mais au regard du contenu, les joueurs de Jose Mourinho ne méritaient guère mieux qu’un nul. Auteurs d’une bonne première demi-heure, ils ont été douchés par l’ouverture du score contre le cours du jeu de Jamie Vardy, idéalement servi par Riyad Mahrez (1-0, 27e). Derrière, MU s’est éteint, et c’est uniquement par le talent du seul Juan Mata que la lumière s'est rallumée.

D’une frappe placée et précise (39e), l’ancien joueur de Chelsea égalisait avant de donner l’avantage aux siens d’un somptueux coup-franc tout en touché (60e). La suite, elle est connue : des ratés en contre et une punition au bout du bout du temps additionnel. Quelques jours après son élimination remarquée en Coupe de la ligue anglaise face à Bristol, club de 2e division, les Diables rouge accusent le coup...