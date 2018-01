Manchester United l'emporte à Everton (0-2) et remonte à la 2e place

Manchester United a déjà pris ses bonnes résolutions pour l'année 2018. Privé de Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku mais emmené par un Paul Pogba des grands jours, le club entraîné par José Mourinho a retrouvé le chemin du succès après trois nuls de rang en Premier League. Sur la pelouse d'Everton, les Red Devils ont fait la différence en seconde période grâce à des frappes sublimes signées Anthony Martial et Jesse Lingard. Ils reprennent trois points d'avance sur Liverpool et repassent provisoirement devant Chelsea sur le podium.

Plus d'infos à suivre..