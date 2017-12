Manchester United : Le duo Zlatan Ibrahimovic - Romelu Lukaku, échec sur toute la ligne

L'occasion était trop tentante. Zlatan Ibrahimovic de retour en forme, José Mourinho n'a pas pu résister à l'idée d'un coup tactique - qu'il espérait de génie - contre Burnley : aligner la star suédoise et son buteur vedette Romelu Lukaku, tout en maintenant son habituel système à un seule pointe. Le technicien portugais n'a pas dû apprécier le résultat. L'absence de connexion entre les deux attaquants a cruellement fait défaut à Manchester United, méconnaissable en première période et mené 0-2 au repos. Si les Red Devils ont finalement accroché un point, c'est en se passant de son tandem qu'il espérait majeur. Mais qui a montré des incompatibilités évidentes, et pas seulement par manque de vécu.

Voir Zlatan Ibrahimovic aligné aux côtés de Lukaku avait pourtant des airs de nouvelle douceur au lendemain de Noël. Surtout, l'imaginer derrière son compère belge pour mieux compenser son physique déclinant par une qualité technique et une vision du jeu au-dessus de la moyenne avait tout sur le papier d'une véritable bonne idée. Dans le moule de ce qu'avait tenté Mourinho la saison dernière avec l'idole d'Old Trafford Wayne Rooney, Ibrahimovic présente même peut-être plus de qualités que l'actuel joueur d'Everton.

Ibrahimovic n'a rien eu d'un distributeur…

En soutien sur le papier, Ibrahimovic a bien fait l'effort de jouer plus reculé qu'à l'accoutumée. Mais il est resté trop attentiste, comme s'il évoluait encore en pointe. Jouer à l'économie de déplacement en 9 peut s'avérer efficace. Dans un poste de faux 10, de plaque tournante, il est impossible de se montrer statique sous peine de ralentir, voire bloquer le jeu. C'est souvent ce qu'il s'est passé avec le Suédois. Le géant a certes attiré le ballon - deuxième joueur offensif le plus recherché en première période - mais il n'a réussi que 30 passes pour un moyen 70% de passes réussies en 45 minutes, loin par exemple des 84,8% de Juan Mata, meneur de jeu plus traditionnel.

Ses quelques courses ont, elles, montré qu'il est et reste un attaquant de métier, tant ses appels dans le centre de la défense de Burnley se sont montrés similaires à ceux de Lukaku. A suivre son instinct, porté par le but, Ibrahimovic a eu tout faux. Sevré de ballons exploitables, il s'est frustré sur une défense de Burnley très bien regroupée. Surtout, il a complètement mis son compère dans l'ombre. Et le Belge n'avait pas besoin de ça.

… et Lukaku d'un finisseur

Déjà pas dans un gros match individuellement, le meilleur buteur des Red Devils cette saison n'a pas pu trouver la moindre bulle d'oxygène par les mouvements et décisions de son compère d'attaque du jour. Seul, Lukaku était déjà empêtré dans l'arrière-garde ultra compacte des Clarets. Avec Ibra sur ses plates-bandes, il s'est montré quasi invisible, ne tentant qu'un seul tir de la rencontre (contre 3 en moyenne habituellement), sans jamais trouver de bonnes positions.

Romelu Lukaku (Manchester United) à la renverse contre Jack Cork (Burnsley)Getty Images

Le voir régulièrement à côté de l'ancien Parisien quand ce dernier réceptionnait le ballon laisse à penser que la réussite de leur entente n'est qu'une question d'automatismes à travailler. Mais en étant aussi proches dans le jeu, difficile de voir leur cohabitation être fructueuse dans le schéma de 4-5-1 proposé par José Mourinho. Son dixième match de Premier League en restant muet lors des 13 dernières journées ne va pas aider à calmer les débuts de critique à son encontre. Son incapacité notoire dans cette phase aller à ne pas se montrer décisif contre des équipes du haut de tableau (un seul but contre une équipe dans le Top 10 au moment d'affronter Burnley) non plus.

Ibra sort et United revit

Déjà latent, l'échec du duo Ibrahimovic - Lukaku s'est montré encore plus cuisant à la sortie du premier nommé dès la 45e minute. Le Suédois a peut-être payé son manque de condition physique, autant que sa mauvaise prestation. Mais son remplaçant Jesse Lingard s'est chargé de montrer que le problème venait simplement de l'incapacité du Suédois à évoluer derrière l'attaquant dans une rencontre aussi fermée défensivement. Après la rencontre, Mourinho a fait amende honorable en reconnaissant les erreurs de son onze titulaire.

" Au lieu de joueurs de position comme Zlatan ou Lukaku, nous avons lancé des joueurs plus tactiques et vous pouvez voir que cela a eu du succès. "

Virevoltant, inspiré, Lingard a donné une énorme bouffée d'air frais au jeu des siens. Ses accélérations bien senties ont aéré le jeu des Red Devils, lui donnant un zeste d'imprévisibilité, du mouvement et bien plus d'opportunités venant des ailes où Ashley Young et Luke Shaw ont su amener le danger pour pilonner la surface de Burnley de centres. Comme un symbole, c'est ce même Lingard (notamment grâce à une offrande de Young) qui a inscrit les deux buts mancuniens synonymes de match nul certes frustrant mais, in fine, bien payé.

Le même Lingard reste sur cinq buts lors des sept dernières journées. Lui aussi rentré à la pause, Henrik Mkhitaryan, presque mis au placard par Mourinho ces dernières semaines, a également montré des choses intéressantes dans un rôle de milieu créatif. Autant de solutions qui devraient inciter le technicien de United à ne plus retenter l'association Ibrahimovic - Lukaku. D'autant plus avec deux nouveaux points perdus et un retard qui pourrait atteindre mercredi soir quinze longueurs sur le voisin City avant même le passage à la nouvelle année.