Manchester United ne dépense pas assez ? Mourinho n’a pas totalement tort mais va trop loin

José Mourinho excelle toujours quand il est question de noyer le poisson. Quand il faut faire diversion. Manchester United étant actuellement dans un moment délicat avec trois matches de rang sans succès toutes compétitions confondues, le manager portugais a ressorti sa meilleure arme en temps de crise : une sortie apte à faire jaser et jouer le rôle d'écran de fumée.

Après le nul concédé à Old Trafford face à Burnley (2-2), le "Mou" a ainsi estimé que son club n'avait pas dépensé assez pour lutter avec son rival Manchester City pour le titre de Premier League. "Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Et les prix payés par les grands clubs sont différents", a lancé le Portugais avant de lancer une pique à son rival : "Manchester City achète des latéraux au prix des attaquants ". Une sortie qui laisse songeur.

Vidéo - Mourinho : "Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez" 00:39

Pourquoi Mourinho n'a pas totalement tort ?

Si on se penche sur les chiffres, il est difficile de donner tort à José Mourinho. Enfin quand il parle de Manchester City. L'été dernier, Pep Guardiola a notamment recruté Benjamin Mendy et Kyle Walke r pour respectivement 57 et 51 millions d'euros. Il a ainsi fait de Mendy le défenseur le plus cher du monde, un an après avoir dépensé 55 millions pour John Stones. Depuis 2016, l'ancien technicien du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich a dépensé sans compter.

Pour opérer le lifting qu'il souhaitait pour son armada, Guardiola a pu compter sur la générosité de ses dirigeants. Les Citizens ont injecté pas moins de 462 millions d'euros depuis 2016. Une somme qui donne le tournis et semblait inimaginable il y a encore quelques années.

Pourquoi Mourinho ne peut pas se plaindre ?

Là où on tique vraiment, c'est quand José Mourinho estime ne pas pouvoir rivaliser avec Manchester City en raison d'un soi-disant manque d'investissement de Manchester United. L'ancien boss du Real Madrid oublie un peu vite les efforts consentis par ses dirigeants pour le satisfaire. Cet été, ils ont lâché pas moins de 84.7 millions d'euros pour attirer Romelu Lukaku, l'avant-centre désiré par le Mou. Et en achetant aussi Nemanja Matic pour 44.7 millions d'euros ou encore Victor Lindelof, les Red Devils ont encore été l'un des principaux acteurs du marché des transferts.

Pourquoi encore ? Car lors de l'été 2016, Man. U. avait aussi cassé sa tirelire en attirant notamment Paul Pogba pour 105 millions d'euros. Depuis son arrivée en mai 2016, José Mourinho a ainsi vu Manchester United investir plus de 349 millions pour renforcer son équipe. Alors bien sûr, il y a un sérieux écart avec City, qui a dépensé plus de 100 millions d'euros de plus sur la même période. Mais cela reste conséquent, presque hors norme pour le reste de la planète football. Et si Manchester United est revenu sur le devant de la scène, cette folie dépensière n'y est pas étrangère.

Si Mourinho pointe du doigt la capacité de City à acheter très cher les défenseur souhaités par Guardiola, il oublie un peu vite que Manchester United a d'ailleurs également accepté de mettre plus que de raison sur des défenseurs. Les 35 millions mis sur la table cet été pour s'offrir Victor Lindelof et les 38 millions pour faire venir Eric Bailly sont là pour le rappeler. Même si les sommes dépensées par Guardiola pour reconstruire sa défense sont bien un ton au-dessus.

Vidéo - "Mourinho, c'est l'hôpital qui se fout de la charité" 02:03

Pourquoi la sortie de Mourinho est mal venue ?

Avec le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United, José Mourinho a toujours été dans des clubs très dépensiers. Et qui n'ont jamais hésité à sortir leur portefeuille pour répondre à ses attentes. Le problème de Manchester United est actuellement ailleurs. Et il faut aussi rappeler que Manchester City est à un autre stade de son développement. Après avoir peut-être un peu mieux ciblé les renforts dont il avait besoin, Guardiola voit ainsi son équipe tourner à plein régime et mettre en place à merveille ses principes de jeu.

De son côté, United est juste moins convaincant, moins séduisant, moins redoutale. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Surtout, Man. U. n'est en fait tout simplement pas dans la meilleure position pour se plaindre sur ce plan-là, ses propriétaires étant prêts à faire des folies pour satisfaire les désidérata de son manager. Mais cela ne fait pas peur à Mourinho qui a de toute manière réussi son coup : on parle moins du manque de résultats actuels de son équipe.