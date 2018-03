Ibrahimovic n'est plus un joueur de Manchester United et file vers la MLS

L'aventure mancunienne de Zlatan Ibrahimovic est terminée. Sa richissime carrière européenne aussi. Selon ESPN et plusieurs médias anglais , le géant suédois va signer en MLS dans les prochains jours. Selon Sport Illustrated, l'ancien Parisien devrait rejoindre le Los Angeles Galaxy, l'ancienne franchise de son ami David Beckham où évolue un certain Romain Alessandrini. En attendant l'officialisation, Manchester United a scellé la fin de l'aventure après une saison et demie.

En 53 rencontres, le Suédois a tout de même inscrit 29 buts, distribué 10 passes décisives, remporté trois trophées (Community Shield, League Cup et Ligue Europa). Un bilan tout à fait honorable. ESPN précise que l'ancien Parisien aurait déjà signé un contrat jusqu'en décembre 2019 et devrait toucher un salaire annuel de 1,5 million de dollars en Californie, soit le maximum pour un joueur non-désigné.

Ibra n'a plus joué depuis le 26 décembre

Le Los Angeles Galaxy dispose en effet déjà de trois "joueurs désignés" avec Romain Alessandrini et les deux frères Dos Santos, Giovani et Jonathan. Un statut qui permet aux franchises de MLS de payer trois joueurs maximum de leur effectif au-dessus du plafond salarial prévu par la Ligue nord-américaine.

Gravement blessé au genou en avril 2017, l'avent-centre de 36 ans était revenu dans le groupe des Red Devils en novembre dernier, après avoir rempilé entre-temps jusqu'en juin 2018 avec Manchester United. Mais le Suédois n'a plus rejoué depuis le 26 décembre dernier, alors qu'il s'entraîne pourtant depuis plusieurs semaines avec le groupe mancunien. Son retour à la compétition pourrait avoir lieu le 31 mars prochain en MLS pour le derby entre le Galaxy et le Los Angeles FC.

" Toutes les bonnes choses ont une fin "

Peu après l'annonce officielle de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic a livré sa première réaction via son profil Instagram. "Toutes les bonnes choses ont une fin et le moment est venu de passer à autre chose après 2 saisons fantastiques avec MU. Merci au club, aux fans, à l’équipe, au coach, au staff et à tous ceux qui ont partagé avec moi une partie de cette histoire #redpourtoujours", écrit l'attaquant suédois.