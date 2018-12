Mourinho estime avoir "un avenir sans Manchester United"

"Manchester United a un avenir sans moi et j'ai un avenir sans Manchester United. Pourquoi devrais-je partager mes sentiments ? C'est terminé", a déclaré Mourinho près de son domicile londonien. "Vous me connaissez, je ne change pas. Ce que j'ai fait en quittant Chelsea, je vais le refaire maintenant. Je garde les bonnes choses et je ne parle pas des choses qui se sont passées dans le club. On pourrait parler de plein de bonnes choses, on pourrait parler d'autres choses moins bien, mais ce n'est pas moi. C'est fini", a-t-il ajouté, casquette visée sur la tête, en jogging, et sac de courses à la main.

"J'ai toujours été très critique envers les managers qui quittaient les clubs et évoquaient les détails de ce qu'il s'est passé, de qui c'était la faute. J'ai envie de dire +game over+. J'espère que les médias vont respecter ma façon de réagir à la situation. Avant que je retourne au football, je crois que j'ai le droit de vivre ma vie normalement, comme je le fais maintenant en allant faire les courses et en me promenant. Manchester United, c'est du passé", a insisté le technicien âgé de 55 ans avant de mettre fin à l'interview.

Un peu plus tard mercredi, dans un communiqué transmis à l'agence britannique PA, le manager a fait part de sa fierté d'avoir dirigé les "Red Devils". "J'ai été extrêmement fier de porter le blason de Manchester United, depuis le premier jour de mon arrivée, et je crois que tous les supporters de Manchester United le reconnaissent", a écrit Mourinho. "Tout comme dans mes clubs précédents, j'ai travaillé avec des gens merveilleux et je crois que certains seront mes amis pour la vie. Je sais que vous connaissez tous mes principes professionnels. Chaque fois qu'un chapitre est fermé, je montre mon plus profond respect et je ne fais aucun commentaire sur mes anciens collègues", a-t-il à nouveau appuyé.

Le charismatique entraîneur portugais a quitté Manchester United mardi, le prestigieux club anglais étant confronté à une crise sportive sans précédent. Les "Red Devils" pointent déjà à onze points de la 4e et dernière place qualificative pour la lucrative Ligue des champions. L'ancien attaquant du club Ole Gunnar Solskjaer a été nommé mercredi pour succéder au Portugais jusqu'à la fin de la saison.