Mourinho ne veut plus de Pogba comme capitaine

C'est une nouvelle étape dans les relations tendues entre Paul Pogba et José Mourinho. Selon le Times, le manager portugais a informé son milieu de terrain, mardi, devant ses équipiers, que le joueur de 25 ans "ne représente pas ce qu'est un capitaine et que Manchester est plus grand que n'importe quel joueur".

Pogba, promu capitaine des Red Devils à trois reprises en l'absence du titulaire Antonio Valencia, ne figure d'ailleurs pas dans l'équipe appelée à affronter Derby (D2) au 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Il a été mis au repos comme bon nombre de titulaires habituels, comme David de Gea, en prévision du match du Championnat d'Angleterre à West Ham, samedi.

" Le message de Mourinho était destiné à souligner son autorité "

Lundi, Pogba a lancé une critique cinglante contre la tactique défensive de ManU, accroché par Wolverhampton (1-1) samedi, estimant que les Red Devils doivent jouer "pour attaquer". "On est à la maison et on doit jouer bien mieux que ça contre les Wolves. On est là pour attaquer. Si on joue (comme ça), c'est plus facile pour nous", a estimé le champion du monde dans la presse anglaise.

Une sortie qui n'a sans surprise pas plu à José Mourinho. Quelques heures plus tard, il a donc répondu à sa manière. "Le message de Mourinho était destiné à souligner son autorité tout en rappelant aux joueurs que c'est bien lui qui est en charge de l'équipe", a ajouté The Times.