Moussa Dembélé vers Brighton ? Le Celtic dément

Qui a parlé d'esprit de Noël ? Certainement pas les acteurs du marché des transferts. Et encore moins de l'autre côté de la Manche. Déjà évoqués depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d'un départ de Moussa Dembélé du Celtic Glasgow vers Brighton semblent s'épaissir en ce 25 décembre. Sky Sports, via son journaliste Kaveh Solhekol, annonce que les deux clubs ont trouvé un accord autour de l'attaquant international U21 français à hauteur de 18 millions de livres, soit 20,3 millions d'euros.

Très prometteur et convoité l'été dernier par de nombreuses équipes européennes, dont l'Olympique de Marseille, Dembélé pourrait donc finalement rejoindre le promu et retrouver la Premier League deux ans après avoir quitté Fulham. L'information a de quoi surprendre et elle reste soumise à l'accord du joueur pour rejoindre les Seagulls, actuellement 12e du championnat avant leur déplacement à Chelsea mardi. L'avant-centre formé au PSG avait toutefois ouvert la porte à un mouvement cet hiver il y a quelques jours. "Mon plan, c'est que je reste au Celtic, mais le plan peut aussi changer" assurait-il le 13 décembre dernier au média écossais Daily Record.

Sky dit oui, la BBC dit non

Moins performant cette saison (8 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues) et blessé en début d'exercice, Dembélé n'est plus titularisé par Brendan Rodgers à chaque match et aurait un temps de jeu garanti à Brighton annonçaient plusieurs médias britanniques ces derniers jours. "C’est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison, confirmait l'entraîneur de Brighton Chris Hughton. Ce n’est pas notre joueur, c’est juste l’un des cent noms que vous pouvez mentionner."

Moussa Dembélé (Celtic Glasgow)Getty Images

La transaction est pourtant tout sauf officielle, ni même garantie. Quelques minutes après l'annonce de Sky Sports, la BBC répliquait avec des informations tout à fait contradictoires. Le journaliste Chris McLaughlin affirme pour sa part que des sources du club de Glasgow ont qualifié "d'insensées" les rumeurs d'une offre acceptée à hauteur de 20 millions d'euros. Une information aussitôt confirmée par le Scottish Sun, citant également des sources en provenance de Parkhead.

Le marché écossais comme anglais n'ouvrant qu'au 1er janvier, l'affaire a encore le temps de connaître d'autres rebondissements. Mais l'agitation du jour confirme que Moussa Dembélé pourrait bien être un des dossiers chauds de ce mercato hivernal.