Paul Pogba, un haut et débats

Où est passé le Pogba de la Juve ? La question, formulée par Paul Scholes lundi sur BT Sport, agite toute l’Angleterre. Il fallait pourtant allumer sa télévision dès le lendemain pour avoir un élément de réponse. Auteur de deux passes décisives contre Everton au terme d’un match plein (0-2), Paul Pogba a fait taire pour un moment les critiques qui le poursuivent depuis son retour de blessure. La Pioche a sans doute réalisé l’un de ses meilleurs matches cette saison. Une histoire de positionnement différent, mais aussi de fierté, l’un des moteurs bien connus du Français.

Après la rencontre face aux Toffees, Thierry Henry s’est dit impressionné : “Quand il évolue à ce niveau, il est quasiment injouable. Il a changé la seconde période. (...) Il a agi en capitaine.” Les propos de l’ex-joueur d’Arsenal n’avaient plus rien à voir avec ceux de Scholes, prononcés la veille : “Il se balade sur le terrain. Il ne ressemble pas à un joueur qui va vous faire gagner des matches et pour lequel vous payez 90 millions de livres”. Mardi, Pogba a été le grand artisan de la victoire de MU : omniprésent dans le jeu, le Français a délivré deux passes décisives à Martial et Lingard.

Vidéo - Mourinho : "Si Scholes devient manager, j'espère qu'il aura au moins le quart de ma carrière" 01:44

Ni trop haut, ni trop bas

Le Mancunien a élevé le niveau à la suite d’une série de matches quelconques. Après un très bon début de saison, Pogba a manqué sept matches pour une blessure aux ischios-jambiers, avant de recevoir un carton rouge contre Arsenal, synonyme de suspension pendant trois rencontres. Son absence a coïncidé avec le coup de moins bien de MU. Mais son retour, marqué par trois nuls d’affilée en Premier League (contre Leicester, Burnley et Southampton) et une élimination en League Cup contre Bristol City (2-1), n’a rien réglé. Au contraire, le milieu s’est mis au diapason de ses partenaires : sans inspiration, le Français n’a pas surnagé. Écartée, la thèse de la Pogba-dépendance ?

Pas vraiment. À son meilleur niveau mardi, la Pioche a littéralement transformé son équipe. José Mourinho a décidé de le positionner plus haut, dans un milieu à trois similaire à celui de la Juventus. Accompagné de Herrera et Matic, et souvent positionné sur la gauche, Pogba a été, comme en Italie, beaucoup plus libre. Plus présent dans les deux surfaces, le Français a non seulement été décisif, mais aussi beaucoup plus influent dans le jeu que lorsqu’il était positionné aux côtés de Matic. Ni trop bas, ni trop haut, Pogba a été sobre dans un rôle de "box-to-box" taillé à sa mesure.

Statistiques et influence

Pour nuancer son passage à vide, ses soutiens brandissent ses statistiques. Pogba a marqué trois fois et délivré sept passes décisives en 12 matches de Premier League. Certes, les chiffres sont proches de ceux de Kevin de Bruyne, auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 21 matches. Certes, Paul Pogba n’a pas connu la défaite avec Manchester United depuis 34 matches (21 victoires, 13 nuls), soit 435 jours.

Mais c’est surtout l’influence de Paul Pogba dans le jeu qui a été discutée. Le Français a, parfois, effectivement donné l’impression de se balader sur le terrain. Notamment contre Leicester ou Burnley, où il a multiplié les passes latérales, pas aidé par une équipe de Manchester United totalement amorphe. Contre Southampton, Pogba a dévoilé un autre de ses défauts, celui de vouloir trop en faire : il a notamment privé MU d’un but tout fait en voulant pousser le ballon dans le but en étant en position de hors-jeu.

Comme souvent, lorsque les critiques atteignent leur paroxysme, Paul Pogba a répondu par un gros match mardi. Le Telegraph, dans un clin d’oeil à Paul Scholes, a écrit que le Français “a même ressemblé à un joueur que l’on paye 90 millions de livres”. Pour grandir encore, Pogba devra cesser d’être un joueur à réaction. José Mourinho l’a mis mardi dans les meilleures dispositions pour le faire, en modifiant son dispositif et en lui confiant le brassard de capitaine. La balle est dans le camp de la Pioche.