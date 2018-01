Pour recruter Sanchez, la surenchère de City n'est pas aberrante

La course à l'armement n'est pas terminée. Et certains poussent un peu loin leur envie débordante d'accumuler les options. Dans cette bataille qui se règle sur le marché des transferts à coup de millions d'euros, Manchester City est devenu l'un des leaders du secteur. A en croire les dernières informations venant d'outre-Manche, les Citizens seraient ainsi sur le point de recruter Alexis Sanchez. Une star de plus qui s'apprête à rejoindre les rangs mancuniens. Une nouvelle folie ou un vrai besoin ? La question se pose.

Vidéo - "Le problème d'Arsenal, ce n'est pas de vendre Alexis Sanchez mais de le céder à City" 01:21

Large leader de Premier League avec 15 points d'avance sur Manchester United, Manchester City va récupérer une nouvelle pépite pour son domaine offensif. Or, ce secteur tourne à la perfection cette saison. Les chiffres sont là pour en témoigner. City inscrit en moyenne 2.9 buts par match en championnat. Et a planté à 14 reprises en 6 petits matches de Ligue des champions. Alors pourquoi ajouter un rouage de plus à une mécanique bien huilée ? Surtout qu'entre Leroy Sané, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Gabriel Jesus et même David Silva, les joueurs offensifs ne manquent pas. Et font même des merveilles.

Alexis Sanchez à ArsenalGetty Images

La blessure de Jesus a changé la donne

Additionner Alexis Sanchez à cette panoplie laisse songeur. Cela ressemble à offrir un jouet de plus à un enfant qui n'a déjà plus de place dans sa chambre. Comme si Manchester City était un boulimique du mercato. Avec un besoin : se renforcer encore et toujours. Même si cela ne semble pas nécessaire. Il y a cependant une vraie logique derrière ce possible transfert. A Manchester City, on ne laisse en effet rien au hasard. Or, un fait est venu changer la donne : la blessure de Gabriel Jesus, qui va manquer au moins six semaines et pourrait en rater encore plus.

Avec ce nouveau pépin rencontré par l'international brésilien, Pep Guardiola se retrouve avec un seul vrai neuf dans son effectif : Sergio Agüero. Ce serait suffisant pour beaucoup. Le titre en Premier League est en effet presque réglé. Mais City est encore en course en Ligue des champions et ne veut pas prendre le moins risque. Devant ce constat, Alexis Sanchez est une opportunité à saisir. A six mois de la fin de son contrat, le Chilien est susceptible de changer d'air. Et City ne compte pas se laisser refroidir par l'idée de sortir une nouvelle fois son portefeuille, même pour un joueur bientôt sur le marché.

Et puis, on parle d'Alexis Sanchez. Ce n'est pas n'importe qui. Si le contexte a poussé City à s'activer, récupérer un joueur de ce calibre ferait le bonheur de tout entraîneur. C'est un vrai talent. Un joueur de classe mondiale apte à débloquer des situations. Il a déjà prouvé à l'Udinese, au FC Barcelone et à Arsenal ces dernières années qu'il n'était pas un joueur comme les autres. Son efficacité devant le but et sa force dans les duels font saliver nombre de techniciens. "Il convient à toutes les équipes du monde", avait d'ailleurs glissé Pep Guardiola en décembre 2016. Sa polyvalence fera aussi le bonheur du manager catalan.

En plus de pouvoir jouer en pointe, Alexis Sanchez a en effet aussi l'habitude d'évoluer en tant qu'ailier gauche, un poste qui n'est pas le plus fourni à City. Si Sterling y a rendu quelques services, Leroy Sané n'a pas trop de concurrence. Sanchez va changer la donne. En s'y penchant, ce transfert peut donc s'expliquer. Surtout que le Chilien, qui n'a joué qu'en Ligue Europa cette saison avec Arsenal, est susceptible d'être ajouter au groupe pour la Ligue des champions. En fait, le vrai problème risque de se poser pour Pep Guardiola, qui va devoir satisfaire tous les egos de son effectif. Mais il y est habitué. Et ne se plaindra pas d'ajouter un tel talent dont il a besoin.