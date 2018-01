Premier League : Arsenal arrache le nul dans les arrêts de jeu face à Chelsea (2-2)

Gunners et Blues sont allés au bout de leurs forces mais n'ont pas pu se départager. Au terme d'un derby londonien de feu, Arsenal et Chelsea se sont quittés sur un match nul en conclusion de la 22e journée de Premier League (2-2). Un résultat finalement logique tant chacun s'est battu. Les Blues d'Antonio Conte se retrouvent troisièmes du classement mais ils se contenteront de ce bon point pris sur la pelouse de l'Emirates Stadium malgré le regret d'avoir été rejoint dans les arrêts de jeu. Sixièmes à sept longueurs de leurs adversaires du soir, les Gunners de Wenger, eux, ne perdent pas totalement pied et restent en course pour le podium et la Ligue des champions.