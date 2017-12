Premier League : Chelsea cartonne Stoke (5-0), Liverpool domine Leicester (2-1)

Chelsea avait l'occasion de mettre la pression sur Manchester United, hôte de Southampton samedi à 18h30. Les Blues l'ont fait, et de fort belle manière. En ouverture de la 21e journée de Premier League, les hommes d'Antonio Conte ont corrigé Stoke City (5-0). Au bout de 25 minutes, les supporters des Potters quittaient déjà Stamford Bridge, et pour cause : Stoke était déjà mené 3-0, après un but de Rüdiger (3e), une superbe demi-volée de Drinkwater (9e) et une jolie frappe de Pedro (24e).

Le reste de la rencontre a ressemblé à une balade pour les Blues. Willian, sur penalty, et Zappacosta, ont parachevé l'oeuvre de Chelsea en seconde période. Les coéquipiers d'Eden Hazard, pas entré en jeu ce samedi, prennent provisoirement la deuxième place devant MU.

Salah porte Liverpool, Everton à l'arrêt, Swansea fait l'exploit

Contre Leicester, Liverpool n'a pas vraiment vécu une promenade de santé (2-1). Jamie Vardy a profité d'une erreur de Matip en tout début de match pour jeter un froid sur Anfield (3e). Derrière, les Reds ont dominé, mais se sont montrés maladroits. Mohamed Salah a notamment manqué deux grosses occasions avant la mi-temps. Mais l'Égyptien a retrouvé son magnifique instinct de buteur au vestiaire, et a remis Liverpool devant avec un doublé portant son total à 17 buts en 17 matches de Premier League.

Mohamed Salah face à LeicesterGetty Images

Carlos Carvalhal n'a sûrement pas été déçu par sa découverte de la Premier League. Pour son premier match sur le banc de Swansea, il a vu son équipe renverser Watford en toute fin de match, grâce à des buts de Jordan Ayew et Narsingh à l'orée du temps additionnel (1-2). Bournemouth, grâce à un doublé de Ryan Fraser, s'est défait d'Everton (2-1). Les rencontres entre Huddersfield et Burnley, ainsi qu'entre Newcastle et Brighton, se sont terminées sur le score de 0-0.