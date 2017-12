Premier League : Chelsea concède le nul sur le terrain d'Everton (0-0)

La méthode Sam Allardyce a encore frappé. Et les Blues n'ont pas profité du nul entre Arsenal et Liverpool pour conforter leur place sur le podium. Dominateur mais incapable de trouver la faille, Chelsea n'a ramené qu'un point de son déplacement sur la pelouse des Toffees, encore une fois très solides et solidaires. Un sacré contretemps pour les hommes d'Antonio Conte, qui espéraient la victoire en guise de cadeau de Noël anticipé.

Comme Liverpool il y a quelques jours, Chelsea est tombé sur un roc nommé Everton. Depuis l'arrivée de Sam Allardyce sur le banc de touche, les Toffees ont retrouvé une belle assise défensive. Ils l'ont encore prouvé face aux Blues, pas aidés non plus par le positionnement d'Eden Hazard en l'absence d'Alvaro Morata, suspendu. Si le Belge était partout, il n'était pas là où ses coéquipiers l'attendaient, à savoir dans la surface. Ce manque de présence a sans aucun doute coûté très cher aux Londoniens, dont les centres sont apparus beaucoup moins dangereux.

Des Blues sans efficacité

Il faut dire aussi qu'Everton, qui a joué par intermittence, a été très en réussite derrière. Porté par un gardien en état de grâce, écœurant Pedro (35e, 47e) et Hazard (66e) pour préserver sa cage, il peut remercier son capitaine Phil Jagielka, impeccable pour repousser sur sa ligne deux tentatives consécutives signées Tiémoué Bakayoko et Willian (10e). Quand ce n'était pas la barre transversale qui était là pour repousser une tête malencontreuse d'Ashley Williams sur un centre de Victor Moses (76e).

Au final, les Blues de Conte n'ont pas profité du résultat du choc entre Arsenal et Liverpool, conclu sur un nul 3-3, pour faire le trou au classement. Ils avaient également l'occasion de mettre la pression sur Manchester United en revenant à sa hauteur. Pour le coach italien, le Réveillon de Noël risque d'avoir un sacré goût d'inachevé.