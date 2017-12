Premier League : Fin de série pour City, accroché par Crystal Palace (0-0)

Tout allait bien pour Manchester City cette saison. Peut-être un peu trop. La troupe de Pep Guardiola se souviendra sûrement longtemps de cet ultime match de 2017 à Londres. Au Selhurst Park, les Citizens ont été stoppés net après 18 victoires de suite en Premier League (0-0, 21e j.). Ils ont surtout perdu deux éléments offensifs ultra précieux, sur blessures : les malheureux Gabriel Jesus (23e) et Kevin De Bruyne (90e+6).

C'est d'autant plus terrible pour les Skyblues qu'ils ont justement abordé cette rencontre sans investir trop de forces vives, préférant jouer sur courant alternatif et éviter les risques. Le leader du championnat, 13 points devant son dauphin Chelsea avant le match, a ainsi démarré sans Sergio Agüero et Raheem Sterling (remplaçants) au coup d'envoi, et sans David Silva (absent de la feuille).

Ederson évite la défaite

Avec Bernardo Silva, Ilkay Gündogan et Gabriel Jesus titulaires, ils ont surtout affiché bien peu d'inspiration collective, le onze citizen manquant même de concéder l'ouverture du score aux locaux à deux reprises : Christian Benteke (9e) et Patrick van Aanholt (13e) n'en ont finalement pas profité.

Portés par un Wilfried Zaha virevoltant sur les deux ailes, les Eagles auraient également pu marquer deux fois après le retour des vestiaires. Mais Andros Townsend (77e), imprécis à bout portant, et Luka Milivojevic, en échec face à Ederson sur penalty (90e+1), n'ont pas su mettre à profit les éclairs de l'Ivoirien.

Ederson décisif sur un penalty frappé par Luka Milivojevic lors de Crystal Palace - Manchester City en Premier League. Getty Images

Manchester City aurait certainement préféré chuter, d'ailleurs, que de rester invaincu à l'issue du match et perdre Gabriel Jesus pour au moins un mois. Guardiola et les siens pourront au moins se consoler en se disant qu'ils n'ont pas perdu De Bruyne pour bien longtemps, lui qui sera examiné lundi pour savoir s'il peut être sur la pelouse dès mardi contre Watford. Au classement, ce point semble totalement anecdotique pour le leader, qui compte désormais 14 longueurs d'avance sur Chelsea en tête du championnat. Il l'est évidemment moins pour Crystal Palace, premier club non relégable... pour un point.