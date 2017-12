Infographie - Harry Kane devient le meilleur buteur en 2017 devant Messi et bat le record de Shearer

"HurryKane" a encore frappé. En 2017, il a tout balayé sur son passage. Alan Shearer n'y a pas résisté. Même Lionel Messi a dû s'incliner devant la puissance de frappe du serial-buteur de Tottenham. Ce mardi, la star de Tottenham est devenue ce mardi le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une année civile. Kane a dépassé Lionel Messi et devrait - ainsi sauf improbable série d'un autre joueur - terminer meilleur buteur sur l'année civile 2017.

Contre Southampton lors du Boxing Day, il a fait trembler les filets de la tête pour ouvrir le score avant de doubler la mise. C'est la 37e, 38e et 39e fois qu'il y est parvenu en championnat en 2017. Personne n'a fait mieux en Premier League. Avant lui, le record appartenait à la légende Alan Shearer, qui s'est arrêté à 36 buts en 1995 avec Blackburn. Le plus impressionnant ? L'attaquant international a réalisé cette performance en seulement 36 rencontres disputées, contre 42 pour Shearer, en 1995…

En 2017, il a fait mieux que Messi

Cela souligne encore une fois l'efficacité hallucinante de la star des Spurs, qui n'en finit plus de se faire une place au soleil dans le paysage des buteurs d'exception. Une autre preuve de ce constat ? Cette année, il a réussi la prouesse de marquer plus que Lionel Messi toutes compétitions confondues. Avec ce doublé, Kane est devenu le meilleur buteur de l'année civile. Il pointe à 56 buts en club et en sélection depuis le 1er janvier dernier. Avec son but lors du Clasico, Messi s'est lui arrêté à 54. Et là encore, Kane s'est montré d'une rentabilité monstre. Il a inscrit ses 56 réalisations en 52 rencontres… contre 64 matches pour Messi.

"Sacrément remarquable", "Le total de Messi est surpassé", "Bien joué Harry Kane", "Une réussite absolument magnifique" a twitté de son côté en rafales l'ancien attaquant international anglais Gary Lineker, aujourd'hui consultant vedette. Avec une moyenne d'1.07 but par rencontre, Harry Kane a en effet impressionné tous les observateurs. Auteur de 16 buts cette saison en Premier League ou encore de 6 réalisations en Ligue des champions, il s'est mué en véritable machines à buts. Une cadence qui ne surprend cependant pas. Depuis son explosion lors de la saison 2014-2015, il a toujours terminé avec plus de 20 buts au compteur en Premier League. Or à 24 ans, "HurryKane" a l'avenir pour lui. Au grand bonheur de l'Angleterre.