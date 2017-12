Premier League : Liverpool écrase Swansea (5-0) et répond à Tottenham

Festival des Reds pour le Boxing Day ! Quelques heures après le succès de Tottenham (5-2) contre Southampton, Liverpool a parfaitement répondu aux Spurs en déroulant (5-0) face à Swansea à Anfield, pour le compte de la 20e journée de Premier League. Emmenés par son trio magique Salah-Firmino-Coutinho, les joueurs de Jürgen Klopp n'ont jamais tremblé pour récupérer leur 4e place, à 5 points du deuxième, Manchester United.

Pourtant, la première période n'avait pas laissé entrevoir un succès aussi large et, globalement, aussi tranquille. Non pas que Swansea se soit montré particulièrement dangereux, Mignolet n'ayant eu à effectuer qu'un seul arrêt, sur une tête d'Abraham. C'était à la 93e minute. Mais, après l'ouverture du score aussi précoce que splendide de Philippe Coutinho (6e, 1-0), les Reds n'ont pas réussi à se mettre à l'abri dans leur temps fort, malgré beaucoup de tirs lointains (10e, 23e, 26e, 30e), et ils ont fini par baisser de rythme, laissant le ballon à des Swans incapables d'exploiter le temps faible de leur adversaire.

Coutinho régale

Et, à ne pas mettre en danger l'arrière-garde des Reds, les joueurs de Leon Britton ont fini par redonner confiance à Liverpool, qui n'en demandait pas tant. Un maître coup franc de Coutinho déposé sur le pied droit de Firmino et les joueurs de Klopp faisaient le break (51e, 2-0). Un coup terrible sur la tête des Swans. Le match aurait pu tourner autrement si Fer avait cadré sa reprise sur un centre de Naughton (60e). Au lieu de ça, c'est Alexander-Arnold qui a tué tout suspense en inscrivant son premier but en Premier League d'une demi-volée sous la barre (65e, 3-0).

Dans le sillage d'un Coutinho inarrêtable ce mardi, les Reds ont alors déroulé en fin de match. Après avoir manqué d'efficacité à plusieurs reprises (50e, 56e, 57e), Salah a réalisé le bon geste face à Fernandez et Fabianski, décalant parfaitement Firmino pour le doublé du Brésilien (66e, 4-0). Bon gestionnaire, Jürgen Klopp a alors fait sortir l'Egyptien et le double buteur, donnant ainsi du temps de jeu à Solanke et Lallana. Si le premier est passé tout près de son premier but de la saison (86e, 87e), c'est finalement Oxalde-Chamberlain qui a conclu le festival au terme d'une action qui symbolisait autant le match infernable de Coutinho, la faiblesse de Swansea que l'agressivité positive imposée par les Reds (5-0, 82e). Depuis la raclée reçue à Wembley contre Tottenham (4-1), Liverpool enchaine les bons résultats (7 victoires et 4 nuls, 31 buts marqués, 7 encaissés) et suit toujours le rythme dans la course à la Ligue des champions.