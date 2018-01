Premier League : sans Coutinho ni Salah, Liverpool arrache un succès extremis à Burnley (1-2)

En préparant cet énième match placé pendant les fêtes, Jürgen Klopp n’espérait peut-être pas un tel scénario. Privé de Mohamed Salah et Philippe Coutinho, annoncés indisponibles, privé de Roberto Firmino (ménagé pendant 72 minutes), l’entraîneur allemand avait décidé d’opérer plusieurs changements forts à Burnley. Le but ? Reposer ses titulaires, éviter les blessures, tester la profondeur de son banc ou encore le caractère de son équipe. Et tout a marché ou presque pour l’ancien coach de Dortmund à Burnley en ce lundi de 1er de l'an (1-2), pour le compte de la 22e journée.

Si les remplaçants habituels que sont Alex Oxlade-Chamberlain, Dominic Solanke et Adam Lallana (tous titulaires) ont eu du mal à se mettre en valeur dans ce onze new-look, le collectif liverpuldien a mêlé réussite et force mentale face à la compacte équipe de Sean Dyche. Après un premier acte plutôt morne, qui a d’ailleurs vu Burnley se procurer la plus belle occasion par Scott Arfield (38e), les joueurs de Klopp ont légèrement accéléré et ont pu compter, dans un premier temps, sur un exploit de Sadio Mané.

L’attaquant sénégalais, sur qui Klopp comptait certainement beaucoup eu égard aux absences précitées, a eu un éclair de génie à l’heure de jeu pour ouvrir le score. D’une frappe en pivot soudaine et précise, l’attaquant des Reds a réussi à tromper l’excellent Nick Pope (0-1, 61e).

D'une superbe frappe et sous les yeux de Lallana, Mané ouvre le score pour Liverpool contre Burnley en Premier League.Getty Images

Klavan - Lovren, le joli pied de nez

Sorti dix minutes plus tard pour être à son tour ménagé, Mané a assisté depuis le banc à une fin de match ô combien spectaculaire. Incapable de tuer le match, Liverpool a dangereusement reculé et s’est fait surprendre par l’Islandais Johann Gudmundsson, buteur à bout portant après une déviation de Sam Vokes (1-1, 87e).

On pensait alors que ce onze mixte concocté par Klopp ne parviendrait pas à s’en relever, mais le salut est venu de la très décriée charnière centrale Dejan Lovren - Ragnar Klavan. Respectivement passeur et buteur de la tête sur un coup franc final, le Croate et l’Estonien ont permis aux Reds d’engranger une troisième victoire de suite en championnat (1-2, 90e+4). Un joli pied de nez le jour de l’officialisation de la recrue record Virgil van Dijk en défense. Ce n’est certainement pas Klopp qui s’en plaindra, son Liverpool consolidant ainsi sa place dans le Big Four avant les autres rencontres de la journée.