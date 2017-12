Premier League : Tottenham écrase Southampton (5-2) avec un triplé d'Harry Kane

Harry Kane avait du feu dans les jambes pour conclure sa magnifique année 2017. Il n'a surtout pas tremblé au moment de battre les records qu'il pouvait encore aller chercher avant de passer à 2018 avec d'autres ambitions. Auteur d'un triplé et bien soutenu par des buts signés Dele Alli et Heung-mi Son, il a permis à Tottenham de l'emporter face à Southampton lors du Boxing Day (5-2). Les Spurs enchaînent une deuxième victoire de rang après leur déplacement à Burnley et prouvent qu'ils ont bel et bien oublié la gifle infligée par Manchester City.

Harry Kane n'avait besoin que d'un seul but. Un seul but pour revenir à hauteur de Lionel Messi au titre honorifique de meilleur buteur sur l'année civile, un seul but pour effacer Alan Shearer des tablettes de Premier League. L'attaquant anglais en a finalement inscrit trois, guidant les Spurs vers une nouvelle victoire à Wembley. Il a d'abord parfaitement repris un coup franc idéalement placé de Christian Eriksen (1-0, 22e) pour battre un premier record, celui de Shearer. Puis il a bonifié un bon ballon de Heung-mi Son, bien décalé par Dele Alli auparavant (2-0, 39e), pour battre le second, celui de Messi.

Du grand Kane

Pourtant, les Spurs n'ont pas cherché à faire marquer Kane plus que de raison. Ce dernier a tout simplement fait parler son instinct de buteur et son excellente finition, à l'image de subtil ballon piqué pour s'offrir un huitième triplé cette année, le sixième en Premier League (5-1, 67e). Entre temps, dès le retour des vestiaires, les Saints s'étaient permis de faire trembler Hugo Lloris le jour de ses 31 ans. Ils étaient décidés à revenir dans la partie mais, en deux minutes, Alli (3-0, 49e) et Son (4-0, 51e), se sont chargés de mettre fin à leurs espoirs au lendemain de Noël. Sofiane Boufal (4-1, 64e) et Dusan Tadic (5-2, 82e) sont parvenus à sauver l'honneur mais Southampton est simplement tombé sur plus fort que lui. Et sur un "HurryKane" jamais rassasié et concluant son année civile avec 56 buts en 52 matches, 49 rien que dans le championnat anglais.

La nouvelle performance époustouflante d'Harry Kane éclipserait presque le succès des Spurs, qui enchaînent bien après avoir été corrigés par Manchester City. Au classement, ils viennent mettre un petit coup de pression sur Liverpool et Arsenal en leur passant devant pour s'installer provisoirement dans le top 4. Avec un Kane à ce niveau-là, ils peuvent s'attendre à une année 2018 prolifique et à quelques coups de fils l'été prochain.