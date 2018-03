PSG, Real Madrid, Barça : vers une bataille à 227 millions d'euros pour Mohamed Salah ?

Une saison (de rêve) et puis s'en va ? Arrivé à Liverpool l'été dernier avec l'étiquette de valeur sûre de l'AS Roma ayant échoué auparavant à Chelsea, Mohamed Salah a mis tout le monde d'accord cette saison en Angleterre. Meilleur buteur de Premier League avec 28 réalisations, l'Egyptien comptabilise au total 36 buts avec Liverpool plus 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pas mal pour un ailier, non ? Des statistiques flatteuses qui suscitent forcément le respect, mais aussi la curiosité des cadors européens. Dans son édition du jour, le Sun s'offre ainsi cette Une : "227 millions d'euros : le Real, le Barça et le PSG ciblent Salah".

Que dit le sulfureux tabloïd anglais dans ses colonnes ? Pas grand-chose, soyons honnêtes. On notera tout de même que selon cette source, le Real Madrid préfèrerait signer l'Egyptien plutôt qu'Eden Hazard, un autre joueur offensif de Premier League souvent associé au club espagnol.

Le Real, la destination la plus crédible ?

Sur les trois clubs cités, le Real Madrid semble d'ailleurs la destination la plus crédible pour Salah. Une révolution est attendue cet été dans la capitale espagnole et il ne serait pas surprenant de voir Gareth Bale plier bagages. Et si la Maison Blanche se met en quête d'un joueur offensif de côté, Mohamed Salah est ce qu'il se fait de mieux en Europe cette saison.

De son côté, le PSG a déjà Neymar et Mbappé sur les ailes (et aussi Di Maria, même si ce dernier partira peut-être cet été), mais n'a surtout pas la latitude pour dépenser 227 millions cet été, fair-play financier oblige. Concernant le Barça, il semble déjà bien fourni sur les côtés avec Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, même si ce dernier n'évolue pas tout à fait dans le même registre que Salah.

Vidéo - Klopp : "Salah ne veut pas être comparé à Messi, mais il suit un chemin fantastique" 00:49

Et Liverpool dans tout ça ? Les Reds n'ont pas spécialement besoin de vendre - surtout après avoir cédé Coutinho au Barça pour près de 160 millions - et ne vont pas se laisser faire dans ce dossier, c'est une certitude.

"Le Real Madrid ? Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Si je dois dire quelque chose, je dis que je suis heureux à Liverpool", répondait, lui, Mohamed Salah en février dernier, lorsqu'il fut interrogé sur cette rumeur par Marca. Nul doute que l'Egyptien sera amené à commenter de nouveau de nombreux bruits de couloirs dans les semaines à venir. C'est le lot de tous les grands joueurs.