Mercato : Tout proche des Red Devils, Sanchez devrait toucher le gros lot... et MU payer plein pot

Alexis Sanchez devrait toucher le jackpot. C'est en tout cas ce qu'affirme en choeur la presse anglaise ce matin, même si les journaux britanniques ont tous des chiffres différents. Tous assurent en tout cas que l'opération va coûter très cher à Manchester United si elle se concrétise et va faire du Chilien le joueur le mieux payé du Royaume.

Selon le Times, c'est ainsi un salaire de 520 000 euros par semaine, avant impôts, qui attend le Chilien à Old Trafford. Pour le Sun, réputé pour être bien plus sensationnaliste, on se rapproche plutôt de 570 000 euros brut par semaine. Un chiffre que l'on retrouve, à quelques euros près, dans le Telegraph ou encore le Daily Mirror.

Sanchez mieux payé que Pogba

Pour l'ensemble des médias anglais en tout cas, Alexis Sanchez deviendra le joueur le mieux payé de Premier League s'il rejoint les Red Devils, en devançant son coéquipier Paul Pogba, qui culminerait lui, hors bonus, à 340 000 euros brut par semaine. Mais ce n'est pas tout. Selon la presse anglaise, le Gunner devrait aussi toucher une prime à la signature de 22,5 millions d'euros à United, tandis que son agent se serait lui négocié une petite prime de 11 millions d'euros.

En comptant les quatre ans et demi de contrat qui attendent le Chilien à MU, ainsi que la possible indemnité du transfert (comprise entre 30 et 35 millions selon les sources), les médias anglais estiment ainsi l'opération à plus de 203 millions d'euros pour le club mancunien. "La vente du siècle", titre même le Mirror, rappelant que le joueur était en fin de contrat dans six mois.

Mkhitaryan, la clé du dossier

Mais toujours selon les médias britanniques, le départ de Sanchez à United reste toutefois conditionné pour le moment à l'arrivée à Arsenal d'Henrikh Mkhitaryan, comme l'avait déjà confié en début de semaine l'agent du milieu arménien Mino Raiola. "Sanchez fait partie de l'opération Mkhitaryan, pas l'inverse", assurait ainsi le sulfureux Raiola à Sky Sports en milieu de semaine. Pour United, le transfert de Sanchez (hors salaires et primes) devrait donc être compensé par la vente de son joueur.

Henrik Mkhitaryan Manchester UnitedGetty Images

Une information plus ou moins confirmée ce jeudi par Arsène Wenger en conférence de presse. "Ce sera normalement un échange, je pense que l'un remplacera l'autre", a ainsi déclaré l'Alsacien, avant de garder toutefois certaines précautions : "Ca pourrait se faire, comme ça pourrait ne pas se faire (...) Je travaille sur les transferts depuis 30 ans donc je peux vous dire que c'est probable que ça se fasse, mais d'un autre côté, tout peut s'écrouler d'un coup, c'est comme ça que le marché fonctionne". Alexis Sanchez et son agent doivent prier très fort pour que l'opération aille au bout.