Sadio Mané opéré "avec succès" d'une main

L'ailier gauche (26 ans) s'est blessé au pouce gauche avec sa sélection, samedi lors d'une victoire contre le Soudan (3-0) comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. "Le rétablissement de Mané va être surveillé ces prochains jours, avant la reprise du Championnat des Reds à Huddersfield samedi", écrit la formation de Jürgen Klopp dans un court communiqué. L'entraîneur allemand a déploré la blessure de trois joueurs importants durant la trêve internationale: en plus du Sénégalais, Mohamed Salah (élongation à une cuisse) et Naby Keita (ischio-jambiers) doivent recevoir des soins. Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk souffre également des côtes, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour le match amical contre la Belgique, mardi (1-1). Après huit journées, Liverpool partage la tête de la Premier League avec Chelsea et Manchester City.