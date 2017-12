Liverpool fait de Virgil van Dijk le défenseur le plus cher de l'histoire

José Mourinho se plaignait du prix des défenseurs achetés par Manchester City ? Voilà une nouvelle qui devrait faire grincer les dents du Special One. Southampton a accepté une offre de Liverpool pour son défenseur Virgil van Dijk. Le transfert s'élève, selon plusieurs médias anglais dont le Guardian et le Telegraph, à 84 millions d'euros. Southampton a déjà annoncé que le montant de la transaction représentait un record pour un défenseur. Le Néerlandais devrait toucher le salaire le plus élevé à Liverpool (près de 200 000€ par semaine).

Longtemps courtisé par Manchester City, qui aurait formulé une offre de 60 millions d'euros mardi, van Dijk rejoint finalement les bords de la Mersey. Le joueur avait de toute façon exprimé sa préférence pour Liverpool et son envie de travailler avec Jürgen Klopp. Les Reds avaient déjà tenté d'arracher van Dijk aux Saints cet été, mais s'étaient heurtés au refus des dirigeants de Southampton. La deuxième charge a été la bonne. Le transfert sera complété à l'ouverture du mercato, le 1er janvier.