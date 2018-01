Suspecté par la FIFA de transferts illégaux de joueurs mineurs, Chelsea risque gros

Après les Espagnols, Chelsea ? Rien n'est encore officiel, mais le Guardian révèle ce vendredi que les Blues sont bien dans de sales draps. En septembre dernier, la FIFA avait reconnu avoir ouvert une enquête portant sur de possibles transferts internationaux illégaux de joueurs mineurs à Chelsea.

Pour rappel, la FIFA interdit les transferts de joueurs internationaux de moins de 18 ans, sauf quand les familles de ces derniers ont déménagé pour des raisons ne concernant pas le football ou quand le joueur et le club d'accueil se trouvent à moins de 50 kilomètres de la frontière du pays natal du joueur concerné. Une autre exception aussi, un transfert d'un joueur âgé entre 16 et 18 ans est possible à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

25 joueurs concernés, dont Bertrand Traoré

Selon le Guardian, une publication anglaise réputée pour son sérieux, Chelsea pourrait avoir enfreint les règlementations de la FIFA pour 25 joueurs mineurs. L'instance aurait été alertée en premier lieu par le cas de Bertrand Traoré, l'actuel joueur de l'Olympique Lyonnais. L'international burkinabé avait signé à sa majorité à Chelsea, en janvier 2014, mais avait été photographié quelques années plus tôt sous les couleurs des Blues alors qu'il était mineur. Une photo qui a vu le jour en janvier 2016 et qui aurait mis la puce à l'oreille à l'instance.

Bertrand Traoré (Chelsea) félicité après son but face à StokePanoramic

De là, la FIFA aurait ouvert une enquête et suspecterait désormais le club londonien, selon le Guardian, de 24 autres infractions. L'enquête préliminaire effectuée, le dossier londonien a été transmis à la Commission de discipline de la FIFA, qui a le droit de remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Le Guardian explique que l'affaire n'en est qu'à ses balbutiements mais qu'elle pourrait rapidement se décanter dans les prochains mois et concerner, peut-être, plus que 25 joueurs.

Chelsea risque une interdiction de recrutement

Si Chelsea n'est pas menacé pour cet hiver, il risque de lourdes sanctions si les faits sont avérés. Notamment une interdiction de recrutement pour une ou plusieurs fenêtres de transferts, comme le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid avant lui. "Chelsea a toujours respecté les statuts et les règlements de la FIFA au moment de recruter des joueurs", a déjà fait savoir le club londonien via son porte-parole.

A la FIFA de vérifier ces dires sachant qu'en cas de sanction dans un avenir plus ou moins proche, Chelsea pourra faire appel devant l'instance puis dans un second temps devant le Tribunal arbitral du sport. Dit autrement, l'affaire est encore loin d'être réglée.