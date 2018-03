Vainqueur de Swansea sans forcer, Manchester United garde le rythme

Mis sous pression par la victoire de Liverpool sur le terrain de Crystal Palace un peu plus tôt dans l'après-midi (1-2), Manchester United a parfaitement répondu ce samedi à l'occasion de la 32e journée du championnat d'Angleterre. Les hommes de José Mourinho ont facilement disposé de Swansea à Old Trafford (2-0) et récupèrent ainsi leur deuxième place avec 68 points. Soit deux unités de mieux que les Reds (66 points, avec un match de plus disputé).

On a très vite vu une nette différence de niveau entre les deux formations. Et le match a été plié en à peine vingt minutes. Le temps pour les Mancuniens, emmenés par un bon Pogba de retour dans le onze de départ, de trouver deux fois le chemin des filets. D'abord par Lukaku, qui a inscrit là son 100e but en Premier League (1-0, 5e). Puis grâce à Alexis Sanchez (2-0, 20e), déjà passeur décisif sur l'ouverture du score.

Dès cet instant, Manchester s'est mis en mode gestion. Se contentant de quelques fulgurances de Pogba, à l'origine des meilleures occasions (57e et 80e). En dehors de deux belles tentatives d'Abraham entré à la pause (59e et 60e), les Red Devils n'ont pas franchement tremblé. Pour Swansea, cette défaite logique n'aura pas de grande conséquence immédiate dans la course au maintien. Car les Gallois conservent leurs trois longueurs d'avance sur Southampton, dix-huitième et premier relégable, qui s'est lourdement incliné sur la pelouse de West Ham (3-0).