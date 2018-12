16e journée : Lucas Digne sauve Everton de la défaite face à Watford

Everton (7e) peut dire merci à son Frenchy, Lucas Digne, et à sa performance ce lundi contre Watford (12e). L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, a sauvé son équipe de la défaite, en marquant à la 96e minute. Les hommes de Marco Silva avaient pourtant très bien débuté ce match de la 16e journée de Premier League. Richarlison marque le premier but de la rencontre dès la 15e minute de jeu.

Les Toffees sont remontés au score à cause d'un contre son camp de Seamus Coleman (63e). Deux minutes plus tard, c'est un autre Français qui aggrave le score pour Watford, l'ancien rennais, Abdoulaye Doucouré. Il faut attendre la 96e minute pour voir le dernier but de la rencontre signé Lucas Digne.