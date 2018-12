16e journée : Tottenham récupère sa 3e place en battant Leicester (0-2)

Malgré une équipe remaniée, notamment l'absence d'Harry Kane dans le onze de départ, les Spurs ont récupéré leur troisième place, provisoirement abandonnée à Arsenal puis à Chelsea, en mettant fin à l'invincibilité portée à six matches des Foxes de Leicester (0-2). Dans un spectacle globalement terne, Heung-Min Son a éclaboussé la rencontre de son talent avec un tir sublime et un caviar pour Dele Alli. Tottenham a maintenant rendez-vous avec le FC Barcelone.

Mauricio Pochettino avait martelé que ni ses hommes ni lui n'avaient la tête à la Ligue des champions, et au choc à venir au Camp Nou. L'entraîneur argentin a pourtant décidé de, d'abord, se passer d'Harry Kane et de Christian Eriksen pour le déplacement à Leicester. Où les Spurs ont livré un véritable match de traînards, comme s'ils pensaient déjà au match d'après. Pour preuve, ils ont miraculeusement ouvert le score dans le temps additionnel d'une première période soporifique.

Son s'est occupé de tout

Et c'est donc Son, titularisé à la pointe de l'attaque, qui s'est permis de bousculer le tableau d'affichage avec un tir venu d'ailleurs, le premier cadré du match (0-1, 45e+1). Dans foulée de son éclair de génie, le Coréen a permis à Tottenham de plier l'affaire avec un centre parfait, conclu par une tête plongeante de Dele Alli (0-2, 58e). En face, d'abord attachés à bien défendre, les Foxes ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont surtout manqué de réussite avec les rares munitions qu'ils ont eues. Et les entrées simultanées de Marc Albrighton et Rachid Ghezzal peu avant l'heure de jeu n'ont pas porté leur fruit.

Sans briller, Tottenham enchaîne donc une cinquième victoire en six journées de championnat. Une belle série qui consolide la troisième place, derrière Manchester City et Liverpool, et le statut de meilleure équipe londonienne au classement. Avec ces trois points en poche, les Spurs peuvent dorénavant avoir vraiment la tête au FC Barcelone, vainqueur tranquillement de l'Espanyol (0-4). Cette fois, Mauricio Pochettino pourra difficilement affirmer le contraire.