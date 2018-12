Aboubakar Kamara victime de commentaires racistes pour avoir manqué un penalty

82e minute, 0-0, l’arbitre, M. Friend, accorde un penalty aux Cottagers. Aboubakar Kamara et Aleksandar Mitrovic se disputent le ballon pour le frapper. Kamara garde le cuir, s’élance et voit son tir stoppé par le gardien d’Huddersfield, Jonas Lossl. Si Mitrovic marquera quelques minutes plus tard pour donner la victoire aux siens (90e+1), le mal est fait. Quelques heures après la rencontre, certains "supporters" n’ont toujours pas pardonné l’attaquant français.

Ainsi, Aboubakar Kamara a été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après le match. Traité pour sa couleur de peau et cible d'émojis de banane et de singe sur Instagram, l’attaquant de Fulham peut compter sur le soutien de son club, qui entend ouvrir sa propre enquête afin de prendre les sanctions nécessaires contre les auteurs. « Nous sommes conscients que de nombreux commentaires blessants ont été publiés sur les réseaux sociaux d'Aboubakar Kamara. En tant que club fier de notre respect et de notre civilité, nous condamnons toute personne associée à cette activité répugnante, a réagi le club. Puis de poursuivre : Le club fournira tout le soutien nécessaire à Aboubakar et mènera l'action la plus ferme possible contre les responsables".

Ranieri avait vivement critiqué le joueur

Sitôt la rencontre terminée, pour avoir raté ce penalty qui devait normalement être tiré par Aleksandar Mitrovic, Claudio Ranieri avait vivement critiqué son attaquant en conférence de presse d’après-match. "Celui qui doit tirer le penalty est Mitrovic. Kamara ne m’a pas respecté, ni le club, ni ses coéquipiers, ni les supporters. Il ne m’a pas écouté. Il a pris le ballon et a tiré ce penalty. Quand on ne pense qu’à soi, ce n’est pas juste. C’est incroyable, c’est la première fois de ma vie que je vois ça. Je voulais le tuer", avait-il déclaré.

Vainqueur face à Huddersfield (1-0) pour la première fois depuis le 24 novembre en Premier League, Fulham reste englué à la 19ème place du championnat d'Angleterre.